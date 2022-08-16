下半年金融股華南金、合庫金、兆豐金怎買？ 專家：0056、00878價格相對合理

現在開始進入我的金融股買進期（8月除息後至12月），很多粉絲朋友好奇我書中的金融股標的華南金（2880）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）8月除息後股價還是居高不下，沒有到達我設定的合理價，該如何買進呢？以下是我的做法：

根據三家金控前半年EPS推算出來的合理價，目前除了華南金較接近外，合庫金、兆豐金都高於合理價太多，因此後半年我會將華南金股價列入觀察重點。若股價跌至合理價就買，如果遲遲未出現合理價，則將錢改買價格殖利率相對合理的高股息ETF（例如：0056、00878）。

至於買進期的資金投入，要將錢分成4～5等份，分別於8月除息後至12月一個月買進一份，直到年底買完今年規畫投入的金額，以達到分批進場、分散價格風險的效果。

水果挑甜的吃 買股也是一樣

我們為何夏天要吃芒果冰、冬天才喝得到柳橙綠茶呢？就是因為夏日的芒果、冬季的柳橙是當季盛產，便宜又好吃。至於不合時宜的水果，又貴又難吃，偶一為之尚可，天天硬買，不僅傷了荷包，口腹之欲也得不到滿足。

8月除息後的金融，理應像那夏日的芒果，便宜又好吃。然而若該年颱風肆虐而導致芒果收成銳減，價格攀升，且風雨之中強摘的芒果，口感不如以往香甜，消費者該執意買它，抑或是改買一年四季價格、品質都不錯的木瓜與鳳梨呢？

山不轉路轉 不必執著

《孫子兵法》有云：「善用兵者，避其銳氣，擊其惰歸。」擅於用兵之道的人，會避開敵軍初征時的旺盛鬥志，待其鬆懈返回時再予攻擊。

官股金控雖是我心中最理想穩健的標的，但它若價格超漲，連存股最基本保底的5%殖利率都達不到的話，實在不需要在其氣勢旺盛之時和它硬碰硬。反觀高股息ETF如0056、00878因成分內含科技股，價格相對合理，是8月資金較適合停泊的地方。

當然，股市情況多變，將資金分配至每個月投入，就可以視當月情況挑選適合買進的標的。不必執著於一定要買金融股還是高股息ETF，因為這兩種在我的分類上同屬於以領股息為主的核心持股，誰CP值高就買誰。

以上是我今年買進期的策略，分享給大家。

撰文作者：小車 x 存股實驗

（平凡上班族，存股經驗9年，分享存股心得與成長。運用閒錢及股利持續投入，打造足以支付房貸的股利現金流。）

粉絲團專頁「小車 x 存股實驗」

著作：《給存股新手的財富翻滾筆記》。

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