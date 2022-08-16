房價「海放」薪資...貸款負擔倍增 專家：讓金融股成存股首選
2009年買房平均要背430萬的貸款，到了2022年，這個數字變成880萬。如果以20年房貸計算，相當於每個月還款金額從2.2萬變成4.3萬。
年輕人倒楣了，以為充實了能力多賺了點錢，晚點買房會比較輕鬆。想不到房價上漲的速度比薪水更快，短短13年間，每月要負擔的房貸竟然足足增加了1倍。
為了降低負擔房貸的痛苦，只好把貸款期限延長到30年、甚至40年，這麼一來代價是相較20年貸款多出5成到1倍的利息支出。
這個現象，成就了金融股近十多年來的輝煌大多頭。
這也是金融股為存股首選的主因，只要像我這種一邊罵房價，一邊繳房貸的小憤青持續存在，投資金融股絕對是穩妥妥的選項。
(本篇貼文不是為了喊多金融股，而是本人決定把20年房貸改成30年，有感而發而寫下)
撰文作者：陳相州
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