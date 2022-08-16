阿嬤給的5萬私房錢怎投資...買00900領股息？網籲用這3種買法

投資股票報酬率高，但也有虧損風險存在，一名網友的阿嬤將她的私房錢5萬元交給他「買股票」，但身為股市小白的他卻無法決定該如何投資，詢問「該買兆豐金、00900、9103、法拉利？」其他網友則建議，建議投資中期或長期股票，可分批買零股，或定期定額下單。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的阿嬤將5萬元的私房錢交給他買股票，他表示，雖然平常有在聽投資理財的頻道，有基本理財概念，可是也不是專業的投資戶，「我該全部幫她買穩的官股兆豐金嗎？還是買00900，讓她可以領息？還是買9103？還是幫她買法拉利？因為那是她辛苦存的，我壓力好大」。

其他網友則建議「畢竟也是老人家的錢，賺錢的時侯抽一點就好了，賠錢的時侯自己抗下來。建議老人家的錢玩中期或長期就好，太短的線少玩，加油」、「看喜歡的就買，記得分批買零股，沒時間就定期定額下單到5萬也可，就當做是拿別人的錢練習」。

還有網友留言「買金融股吧，至少每年有股息可以拿」、「不要買銀行股，一年才領一次股息，還不如5萬元幫他分批分量下手00878，至少每三個月會有股息進帳」、「五萬而已可以買0056啊」。