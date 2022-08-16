防疫險拖累富邦金（2881）？ 他2層面分析：長期投資者不需太在意

金融股相對穩定，較適合長期投資。有網友分析「富邦金（2881）」升息期間獲利衝擊與防疫險損失影響，其中防疫險損失屬於一次性損失，長期投資者不需太在意，而股市的好壞對於富邦的股價的確有影響，但影響並不會非常大，幅度也沒有明確的正相關，獲利能力維持一定水準，波動性遠大於其他金融股。

有網友在PTT發文分析富邦金，第一為防疫險損失影響，目前有法人估計富邦最高理賠損失總金額是150億，換算下來約為每股1.27元（除權前）。他指出，「這個金額不是太大，不到傷筋動骨的程度 ，因此對於公司長期體質的影響微乎其微。而且這屬於一次性的損失，長期投資者實在不需要太在意」。

該網友表示，「目前股價下跌最主要的原因是市場普遍認為升息期間，有壽險業務的金控股將無法如過去兩年有這麼好的收益。因為壽險的收益有很大一部分仰賴收取的保費再投資」。

該網友指出，「整體而言，股市的好壞對於富邦的股價的確有影響，但影響並不會非常大，幅度也沒有明確的正相關。舉例來說，2008年大盤整體下跌46％，但富邦金卻只有下跌4.9％。最嚴重的下跌則是發生在11年，大盤下跌了21.2％，富邦則下跌了7.95％」。

該網友也表示，「在08年與11年的時候，雖然富邦的整體下跌程度優於大盤，但其波動程度卻也很劇烈。波動度並不會比大盤好到哪去。這對投資者來說是一種考驗也是利多。就今年來說，富邦金已經從最高點的85.7下跌近30％，這是否又是一個賠率很高的買點呢？」

該網友表示，「從富邦金過去的紀錄來看，獲利能力屬於穩健維持在一定的水準。但因為其投資部位佔資產負債表很高。損益狀況也與投資狀況有高度相關，因此其所反映的波動會遠大於其他銀行或金控股」。