華碩（2357）股價262該進場？網曝1關鍵原因 全搖頭：這價格再撿

股票價格變動大，投資理財有許多訣竅，有網友請益「華碩（2357）現在262的股價是好的進場點嗎？」考慮到最近幾年股利都很優渥，希望能逢低撿便宜。然而大批網友都搖頭，有人分析「庫存還太多」，直言「今年消費性電子需求沒往年旺盛，我會抓200撿」。

有網友在PTT發文表示，他觀察到華碩（2357）股價除完息後陷入貼息的狀態，華碩今年第二例獲利為2.55，與第一季相差甚遠，他詢問，「如果想要逢低撿便宜的話，現在262的股價是好的進場點嗎？或是再等一等會比較好呢？」

該網友詢問，「華碩也算是有基本面，而且是顯卡龍頭，最近幾年股利都很優渥，如果要放長期進可攻退可守的話，現在華碩262的股價算是適合進場的價位嗎？」

不少網友都不認同，紛紛留言苦勸「庫存堆這麼高，第三季還要繼續砍價」、「史詩性庫存」、「2000億的庫存看是要賣多久」、「實際庫存鐵定比2k億還多，最後認列損失多少，這波真得重傷」、「一定還會再跌」、「華碩庫存約佔月營收5個月」。

許多網友都認為股價200較適合進場，有人留言「我200左右會進去定期定額」、「200再買不香嗎？」、「認真說200進穩贏」、「200進去買再跌有限，定期定額更穩一點」、「今年消費性電子需求沒往年旺盛 我會抓200撿」、「200以下分批撿」、「200以下在跟我談」。