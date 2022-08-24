好股這樣抓！專家教你超快速看懂損益表

優良企業的定義

銷售額究竟要成長到哪個程度，才算是優良企業呢？我認為可以保持年均10%左右銷售額增長的企業，就屬於表現非常出色的企業。目前韓國經濟的年均成長約3%左右，因此銷售成長落在3%左右的企業，就是表現同於韓國平均水準的企業。如果銷售額成長落在10%左右，未來想達到15%以上的營業利潤成長絕非難事。

一般來說，銷售額增加的話，企業的費用也會增加；但由於折舊攤銷等固定費用不會發生變化（這部分的費用增長相對較少），所以普遍來說，營業利潤會高於銷售額增長。

影響短期股價的推手：營業利潤

企業公布業績的時候，相關新聞的內容大部分都只圍繞在銷售額、營業利潤與控制權益淨利。而這三項指標內，哪一項對投資人最重要呢？

有部分專家主張，計算PER時所採用的控制權益淨利，是企業營業活動的最終成果，也是最重要的指標。但短期內對投資人而言，最重要的就是營業利潤。就算企業的本期淨利低於預期；但營業利潤高於前一期或前一年的話，股價還是經常出現大幅飆漲的情況。但若企業所公布的業績中，營業利潤如果沒增長的話，以大部分的經驗來說，股價鮮少走揚。

我遇過多次企業銷售額沒有成長；但透過改善銷貨成本與銷管費用，使營業利潤增加，進而引發股價短期上漲的情況。主要的原因在於，企業是透過生產帶動銷售，營業利潤可以體現出企業在產品生產與銷售過程中，公司費用使用的效率高低，代表著企業從主要經營活動中所產生的利潤。因此，股票市場對營業利潤的高低反應最為敏感，所以營業利潤是短期內對股票投資人而言最重要的項目。

銷售額、營業利潤、本期淨利與股價的關係

下表整理了上面所述的內容，這對股票投資人而言非常重要，希望大家都能熟讀。

首先，我要聲明上表絕對不是一個公式化的表格。這是基於我在證券業打滾多年，經歷過好幾次業績公布時引發股價波動所做的個人判斷。即便企業公布的業績表現與上表相同，也不代表股價會百分之百出現相同走勢；但除了特殊情況外，股價大部分都會如上表一樣，根據企業業績出現波動。

營業利潤是企業存在的意義

我想告訴各位一個與營業利潤相關的重要內容。大部分的股票投資人觀察自己打算投資的企業時，比起了解該企業現在營業利潤是正是負，反而會更優先於了解這間企業是否與特定的題材有關，簡而言之，就是有沒有個別的利多。換句話說，一般投資人在選擇目標企業時，比起分析財報，更多時候會根據周遭打聽來的消息做選擇。

假設有一間開了三年但每年都虧損的餐廳，這間餐廳擺了明有很大的問題，不是老闆服務不周就是環境衛生不好，要不然就是餐點的味道不怎麼樣，不妨想想這間餐廳能撐多久呢？

企業成立後若連續三年都面臨盈虧，代表這間公司已經是幾乎處於極限狀態下的虧損企業，特別是製造業。如果連續三年都處於營運虧損，就是攸關存亡的企業了。這也是為什麼營業利潤是企業存在的意義。

實際走訪處於雞蛋水餃股（慢性虧損與隨之而來的股價走跌）狀態下的企業，大部分很難找到裡頭有認真工作的員工。常不在座位上的員工、坐在座位上卻在逛網拍的員工、到處閒聊的員工、臉上完全看不出想努力工作的神情等，在這種企業裡難以看到正常上班族的樣子。

我看到連續三年營業虧損，而那間公司又屬於製造業時，絕對不會投資它的股票。除了一些非常特殊的情況，例如該企業預計要推出使用新技術，且具競爭力的新產品，否則我的原則是絕對不投資兩年以上營運虧損的企業。 (本文摘錄自《改變看錢心態，最快積累千萬資產的財務自由實踐版》。圖/方言文化提供

《超判讀力，「1秒」看懂財務報表》的作者說，如果只能花一秒的時間看財報的話，他會最先看流動比率。他認為從流動比率上，能判斷出企業重要的資訊。但對我而言，若只能花一秒看財報，我會選擇看該企業過去幾年的營業利潤走勢。企業的營業利潤必須增加，控制權益淨利才會增加，如此一來，企業的流動比率、負債比率、持有率等財務安全性指標自然會獲得改善。

(本文摘錄自《存股族的財報選股術》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)