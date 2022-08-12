聽新聞
test
0:00 / 0:00
他每月投資4萬問如何存股？ 網推這檔貼近大盤走勢的ETF
理財的方式有很多種，近年來很流行「存股」，因為標準可以不用看牌，定期定額投入金錢到股市，時間拉長來看，正報酬的機會很高，普遍得到的報酬也比傳統將錢放在銀行領利息高出許多。
網友Dcard上發文，表示自己目前24歲，一個月可動用3-4萬元可以用來投資，目前已購買金融股為主，有台新金（2887）、玉山金（2884）、華南金（2880）、富邦金（2884），和一檔ETF國泰永續高股息（00878），證券戶裡有84萬，活存帳戶有14萬，還有定期定額2884一個月6次，一次2000，今年的配息配股如果股價浮動不大換算下來可以領到約6萬多。
底下網友紛紛給出建議，「能存股也可以存美元，每日領利息利率浮動6-15％年化」、「持股裡面有機會7%的只有00878，其他金融股頂多5％上下，股息預估有點太過樂觀」、「建議可以開富邦複委託去買英股ETF分擔風險」。
也有人推薦可以買貼近大盤走勢的ETF，「如果真的很想要有ESG選股邏輯的話會選另外一檔內扣低的00692，其實692的配息率也不錯歷年平均也有4.X%，近兩年是有約5％跟大盤的走勢蠻像，總報酬也還算可以，可以考慮」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言