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他每月投資4萬問如何存股？ 網推這檔貼近大盤走勢的ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
（本報系資料庫）
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理財的方式有很多種，近年來很流行「存股」，因為標準可以不用看牌，定期定額投入金錢到股市，時間拉長來看，正報酬的機會很高，普遍得到的報酬也比傳統將錢放在銀行領利息高出許多。

網友Dcard上發文，表示自己目前24歲，一個月可動用3-4萬元可以用來投資，目前已購買金融股為主，有台新金（2887）、玉山金（2884）、華南金（2880）、富邦金（2884），和一檔ETF國泰永續高股息（00878），證券戶裡有84萬，活存帳戶有14萬，還有定期定額2884一個月6次，一次2000，今年的配息配股如果股價浮動不大換算下來可以領到約6萬多。

底下網友紛紛給出建議，「能存股也可以存美元，每日領利息利率浮動6-15％年化」、「持股裡面有機會7%的只有00878，其他金融股頂多5％上下，股息預估有點太過樂觀」、「建議可以開富邦複委託去買英股ETF分擔風險」。

也有人推薦可以買貼近大盤走勢的ETF，「如果真的很想要有ESG選股邏輯的話會選另外一檔內扣低的00692，其實692的配息率也不錯歷年平均也有4.X%，近兩年是有約5％跟大盤的走勢蠻像，總報酬也還算可以，可以考慮」。

存股 金融股 ETF

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