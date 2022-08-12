同樣手續費「買零股成交價比整張貴」 存股達人：但有這兩點好處

手續費一樣

若在以前零股交易不發達的時候，手續費不滿20元以20元計，確實比較不划算。不過自從2020年10月26日開放盤中零股交易後，各家券商為搶奪零股交易大餅，紛紛取消手續費20元低標的限制，改以1元起（實際優惠請洽自己的券商），已經弭平了零股與整張的手續費差異。

盤中零股手續費以小車使用的華南、元大為例，現在皆為1元起，按照買股比例付0.1425％手續費，也就是說一次買一張台積電和買十次100股台積電零股手續費都同樣是交易金額的0.1425％。

零股成交價較整張貴

不過零股交易的成交價會比整張貴一點點，價差大的約貴個1、2元，價差小的就貴個0.1、0.2元。以今日股市為例，整張台積電價格為509元，零股約511元；價差小的玉山金整張28.05元，零股約28.2元。

雖然現在零股跟整張手續費都是按照比例算，但零股成交價通常比整張貴一點點，長期買下來成本會不會比買整張貴呢？個人認為如果購買價差小的股票，長期買進以「張」為單位會比零股划算，若是以下兩種情況，會建議零股交易較佳。

一、個股價差大

以台積電、0050為例，台積電今年高低點落差為255元（688～433），0050 今年高低點落差43.95元（152.4～108.45），若股票平日的價差起伏遠大於每次零股貴的1、2元，則適合使用零股交易以分散價格風險。

同樣買一張台積電，若一次all in買在688元，花費金額為買進金額688 ×1000（股）=688000元；手續費688000 × 0.001425=980元，合計688000+980=688980元。

分十次100股買進，分別買在688+2、663+2、638+2、613 +2、588 +2、563 +2、538 +2、513 +2、488 +2、463 +2元（假設每次零股成交價都貴2元）

花費金額為69000+66500+64000+61500+59000+56500+54000+51500+49000+46500=577050元；手續費577050×0.001425=822，合計577050+822=577872元。（較佳）

由上可知，買進價差大的股票，價格的分散投入會比零股買貴更重要。即便每次零股都比時價貴2元，十次湊起來也會比買一張套在688元來得便宜許多。

當然，如果是很會猜價格高低點的天選之人自然是例外，有能力直接判斷低點在433元買一張的朋友，也就不用分散買零股啦！很可惜我不是。

二、錢不多但遇到買點

七月初股市跌破一萬四千點，即便手中可以買股的錢不多，但遇到週年慶機會難得，買不起整張，至少買零股參與一下，撿到便宜的價格，心情上總比在場外乾瞪眼來得好。

以上是小車對於零股交易的想法，分享給大家！

零股交易知識小補充

1、盤中零股

·委託時間09：00－13：30

·盤中零股交易自上午9：10起第一次撮合，之後每3分鐘以競價撮合一次。

·買賣成交優先順序：價格優先，同價格則時間優先

·手續費最低1元起（請洽各家券商）

2、盤後零股

·委託時間13：40－14：30

·只撮合一次，於14：30集合競價撮合。

·買賣成交優先順序：價格優先，同價格則時間優先。

·手續費最低1元起（請洽各家券商）

撰文作者：小車 x 存股實驗

（平凡上班族，存股經驗9年，分享存股心得與成長。運用閒錢及股利持續投入，打造足以支付房貸的股利現金流。）

粉絲團專頁「小車 x 存股實驗」

著作：《給存股新手的財富翻滾筆記》。

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