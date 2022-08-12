台股各種往上拉熊市結束了嗎？ 網：反彈用來逃不是追

美國10日發布的CPI（消費者物價指數）報告，7月消費者物價指數年增率8.5％，較9月9.1％大幅回落；就有網友發文表示，近期觀察台股的情況，詢問是否熊市已經結束了？

網友PTT上發文表示，上個月美國消費者物價指數9.1％時，台股大跌，接者又反彈上漲，一路往上；很多投資人都做空不成，即便利空的消息居多。

原PO接者說明，那反著看7月消費者物價指數年增率降為8.5％，照上述利空漲，那利多總會往下跌了，結果當然不是，是越衝越高比上個月還高，還衝到5月份的狀態。

「散戶交易所一起往上拉，學過熊市的基礎理論，這個週期時間完全不符，這段時間，真的把一堆技術分析的大師給搞慘了，莊家加散戶韭菜之力；就算利空，照樣漲給你看，直接狠狠打臉，看樣子是不是真的樣認為熊市已結束？」

底下網友兩派，一方認為熊市根本連來都沒有，或是慢牛，「熊市根本沒來過，熊看到慢牛就嚇跑了」、「熊在打戰，你確定熊來過了?」、「當你認為熊走了，牠就又來了」。

另派則認為只是小反彈而已，「反彈是給你逃的，不是給你追的」、「老實講年底前可能都還是會有起伏的風險」、「反正現在空手就對了，要進場再等一下」、「熊市大戶要拉上來做最後逃命啊，不然怎麼出貨給無腦多分析師？」、「主跌段可能還沒到」。