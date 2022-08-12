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「買就跌，賣就漲」 他PO出血淋淋對帳單嘆：沒有買股運

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

投資股票「買低賣高」是所有投資人都知道，但是要能真正實現，可不是件容易的事情；就有網友表示，自己買進股票就會跌，賣出就會漲，多次都屢試不爽情況下，「試問自己是不是不適合買股？」

網友於PTT上PO出多張對帳單：

表示自己把珍藏一年的友達（2409）都出清，32元賣，不等40元了，不料賣完，11日卻大漲。

原PO買進梭特（6812），是Mini LED概念股。

結果吃了兩根跌停

最後，他分享把惠特（6706）賣掉的時候，也看到它漲，直言「心好累」。

底下網友紛紛留言「下次賣前記得通知我，謝謝」、「一年就賣就是定力不夠，看看前面的友達王」、「被盯上了，幫QQ」、「買賣前先發文很難？」、「買ETF放著別看股票了」、「賠錢就是這麼簡單」、「用零股拯救大盤，有沒有很划算」、「好人一生平安」。

有人也直接點出問題並且做出分析，「這完全都是技術問題不是運氣。你賣掉在均線交叉向，然後在廂型整理上端的且連幾天紅k的股票，買那種均線交叉向下收箱型底部的股票。不賠你賠誰？買是買剛破底出量第一天，這樣買法，真的乾脆閉著眼睛買會好很多」。

台股 跌停

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