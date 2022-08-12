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單筆買進與定期定額哪個比較好？ 他用0050示範結果超驚人

聯合新聞網／ 雨果

這張圖是一個特定時段的0050股價表現，我們若在2007年10月1日單筆買進，收盤價是70.2元，在經歷過整段金融海嘯之後，持續持有到2014年10月1日的股價是65.3元，歷時7年，股價帳面上虧損了4.9元，虧損7%。

但0050是有配股息的，如果看還原股價，2007年10月1日的買進還原價是46元，持有到2014年10月1日的還原股價是51元，帳上獲利5元，總報酬率11.15%，7年的年化報酬率是1.52%，比那個時候的定存利率還要低，2007年10月的一年期定存利率是2.575%，2008年年底降息，之後定存利率剩不到1%。

如果將本金放在銀行一年期定存，期滿後本金與利息自動續約再滾入一年期定存，以歷史定存固定利率來計算，2007年10月存入100萬元，到2014年10月到期後會累積到113元，報酬率13%，換算年化報酬率1.76%，同時段報酬率比0050高。

如果光做這樣特定區間的比較，會得到單筆買進並持有0050的報酬，碰到像金融海嘯這樣的崩跌，有可能會讓投資人長時間持有的股票得到比定存還要低的報酬率。

第二張圖我用MoneyDJ的網頁功能計算，同樣的時間區間，改成每個月買進1萬元，定期定額持續買到2014年10月1日，總投入金額是85萬元，現金股利91,437元，資產終值是116萬2千元左右，總損益30萬9千元，總報酬率36.23%，年化報酬率是4.51%。

同樣的投資區間，用定期定額的方式買進，投入的金額比較少，最終獲利比同時段單筆買進與銀行定存還要高，但這表示用定期定額的方式會比較好嗎？

當然不是，這只是取值的時間點問題，我刻意取在單筆投入後就碰上50%的大跌段，結算時間點刻意挑在0050股價回到接近買進成本價的時間點。對於單筆投入就馬上碰到大跌的情況，受傷最重，若沒有繼續在低檔加碼資金，後續要花很多時間才能漲回原點。

定期定額一開始只買進1萬元，在下跌50%的過程中，每個月持續都還在買進相同金額，對於定期定額來說，這種情況是最有利的，因為定期定額初期對於攤平成本的效果特別明顯，後面開始多頭走勢，就把前面累積的資金帶動成長。

如果我把時間往前移，改成2001年至2008年底，我想情況就會完全不一樣了，累積了6年的資金，在最後一年崩盤跌50%，這時候要退休要用錢的人，就會哀怨為什麼不提早把股票賣掉。

這篇文章並不是要告訴你，單筆買進比較好還是定期定額比較好，而是想表達，只要是看一個短期間的績效，並非是幾年的問題，而是只包含了一個漲跌循環，起始點跟終止點的不同，對於投資結果的影響也就大大的不同，千萬不要被一個7～10年的投資期間績效比較，誤導說哪一種投資方式比較好。

很多剛上市的ETF都是這樣做，恩......

聯合報系資料照
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撰文作者：雨果

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金融海嘯 ETF 0050元大台灣50 定期定額 存股

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