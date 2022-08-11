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200萬投股市他列出三組合 網建議：金融股要穩選這隻

聯合新聞網／ 綜合報導
（本報系資料庫）
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投資理財的方式有很多種，當中投資股市更是許多人的選擇，因為除了本金多的人可以玩，小資族能入場，資金不多可以買零股，近幾年更流行定期定額扣款存股，來達到長期投資。

有網友PTT發文表示，手上有一筆200萬資金投要投入股市做長期投資，不過不想單筆進場，想要在下次領股息前將所有金額投入（想參加除權息），一年內要投入完畢，目前身上已有富邦公司治理（00692）、富邦台50（006208）持續定期定額中。

有想到幾組組合，都會使用分批投入的方式：

1.原有持股00692、006208各投入100萬。

2.國泰永續高股息（00878）和006208各投入100萬。

3.兆豐金（2886）或玉山金（2884）投50萬+00692投入50萬＋006208投100百萬

底下網友留言：「金融如果目的是要穩的話選2886別選2884」、「不要單壓台股，可以VT（Vanguard全世界股票ETF），我是外資我也不會想壓台股」、「先從小量參與市場波動後，自己找答案」、「長期投資可以考慮股債平衡的資產配置，債券目前已經進入相對低檔區，可以花一年的時間慢慢撿」。

若用長期投資的角度來看，也有網友給出建議，「如果你的長期投資沒有要高股息配置可以直接0050、006208，要高股息覺得可以00878、0056」、「閒置資金就0050，如果有其他用途就小賭怡情，謹慎停損就好，這個金額不用太煩惱」、「長期絕對美股ETF，難道你覺得台市場能贏美嗎？」

0050元大台灣50 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 2886兆豐金 00692富邦公司治理 玉山金 台股

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