今年金融股有除權息行情嗎？ 大俠：可以布局這四檔！

上巿的15檔金融股2022年1-5月EPS全部都是負數，無一倖免。

擔心存的金融股没有除權息行情，買到貼息股，怎麼辦？投資朋友如果想趁機布局，存股達人大俠武林於《投資嗨什麼》提到有4檔金融股還有機會賺到錢。

金融股今年還會有除權息行情嗎？

金融股的特色就是可以用股息推算出它的股價，股息怎麼估算？年度EPSx盈餘分配率→反推市場殖利率。

那EPS怎麼去預估？這會是比較辛苦的一件事情，所需要做的功課比較多，現在年中，只能根據1-5月公司和子公司的占比、存放款比重，來去推算全年的EPS。

例：EPS2元，盈餘分配率80％，市場給定5％殖利率→(2元X80％)5=32元（預估股價）。

在市場給定的殖利率是平均的，那在盈餘分配率比較大幅的變動之下，唯一的變數就是EPS。

所以這檔金控股它的EPS同期累計，輸給去年同期累計，就代表明年給的股息可能會下降，股息下降，如果市場的殖利率是平均的，法人給定的股價評價就有可能是下降的，那就有可能法人領到股息之後，就會陸續結帳了，直接獲利入袋；到了除息月還是輸給去年所累積的EPS的話，那除息之後法人撤退的速度就會更快了。

四大官股金控EPS影響填息天數

兆豐金（2886）就圖表來看，2017年EPS是1.29元，到隔年EPS是1.37元，有超越前一年，那除息完填息天數就減少很多（110天減少成36天）。

再隔一年（2019）EPS是1.33元，可以發現就比1.37元少了，所以填息天數也就自然增加了（36天增加成105天）；2020的除息前的EPS1.06元，比2019年還更少，所以填息就花了164天。

看除息前，它累積的EPS有沒有超越去年同期，有的話，填息的速度就會加快。

合庫金（5880）上圖最左邊2017年EPS是0.74元，2018年是0.77元，雖然它填息的天數花了124天比較長（偶爾會出錯，沒關係，大致上符合就好）；但看到2019年EPS是0.79元大於2018年的0.77元，它填息天數就只花了24天；再往下看下一年，EPS是0.72元比上一年低，填息天數就增加到了231天，最後2021年EPS是0.9，比前年多，所以填息速度加快，14天就完成填息。

第一金（2892）2017年EPS0.92元，隔年0.95填息天數花了110天；2018年EPS是0.94元到2019年0.98元填息天數就降到59天。

華南金（2880）2017年EPS是0.69元，隔年是0.83元，填息速度花費127天，2019EPS是0.91元，填息速度就加快了只用了49天，疫情2020年EPS下修0.24元，填息速度就花了256天，2021年EPS0.85元，填息速度自然加快用了42天。

金融股15檔1-5月EPS全數負，無一倖免

1-5月的金控股EPS累積，全部都是負數，只有負數比較多和比較少的問題，如果投資人是短期交易，那貼息的可能就會很高，但做好長期投資，就是買進便宜的時機到了。

這4檔金融股預期殖利率可期

轉去預期殖利率比較高的金控，目前看下來，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、華南金（2880）。

預期殖利率：預估年度EPSX近三年盈餘分配率＝預估股息。

預估股息現價＝預期殖利率

用預期殖利率去比較近三年年均殖利率，觀察預期殖利率是否有大於三年年均殖利率。

中信金獲利不會受子公司台灣人壽的影響，原因跟銀行有關

中信金兩個最主要的子公司，今年的獲利動能跟去年完全都不一樣，過往是銀行弱，壽險強，今年變成銀行強，人壽弱；5月情況更是如此（疫情關係）。

雙引擎的金控，要同時觀察壽險以及銀行部位，預期股息推斷出來，再去用預期殖利率去看，有沒有大於三年的平均。

推斷出來，目前買進富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、華南金（2880）到明年，比較不容易遇到股價收斂。

遇到貼息、不貼息都會有好處

有貼息：可以拿息買進更多便宜股數。

沒貼息：享受填息以及資本利得上升的舒服感。

以合庫金（5880）為例，2022年現金股息1元，50張共得5萬元現金息；除息後若是貼息到25元，那拿到股息可以買兩張，假設沒貼息還漲到27元，拿到股息就只能拿到1.85張。

做投資就是兩種情況都要想好，漲有賺，跌也要有方法去應對。

重點就是要把利息再投入，要看市值，100萬的股票成本，拿到5萬股息，再投入股市，成本又回到100萬，不過同時間股數又增加了，該公司的基本面有持續成長，那未來市值就會提升更多。

長期投資適當的跌，反而更助於累積更多好資產的股數，投資盡量用10年來布局，時間拉長很多，股市震盪就猶如曇花一現。

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