「保證會大漲」營業員報明牌 網酸：直送土城看守所

投資及賭博都有一定風險，有些人會希望能透過「報明牌」賺錢，有網友近日遇到證券營業員聲稱「公司有內線消息」，向她報明牌直呼「一定要買近期會大漲」。但其他網友直言，營業員可能只是想「把妹」，建議投資新手仍應充實基本知識，有人狠酸「無照報牌直送土城看守所」。

一名網友在論壇Dcard發問「各位的營業員會報明牌嗎？」她表示，最近為了開立期貨帳戶，因此透過證券商網站線上開戶申請，營業員便致電給她，並交換通訊方式，某天營業員便向她「報明牌」，他聲稱「證券商有內線，近期會大漲」，讓她半信半疑。

其他網友則苦勸她千萬不要相信，留言「錢賠了也不在乎再玩這些高風險東西吧」、「如果那麼準他幹嘛工作？」、「都我在報給我的營業員」、「恭喜，看守所一日遊」、「哪一家啊，絕對不開，而且犯法吧」、「這是違反法規的啦」。

有網友建議「不要相信明牌，小心變冥燈，剛接觸的人還是先將基礎打牢，例如學看技術分析或基本面分析，有了這些背景知識後，你會發現報的明牌還不如自己看的準」。