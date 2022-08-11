聽新聞
test
0:00 / 0:00

學理財她提4問：定期定額0050或搭玉山金（2884）？網搖頭曝加碼時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問理財方式，並表示正在考慮定期定額是否All in 0050。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
網友詢問理財方式，並表示正在考慮定期定額是否All in 0050。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

投資股票需要衡量自身經濟能力，避免出現眼高手低的投資方式，最終導致嚴重虧損。一名月薪3.4萬的金融業內勤詢問「如何理財」，包括資金運用方式、是否要買美元保單、定期定額如何分配、活存分配或加碼股票等。其他網友建議，「不要ALL IN，等有大跌時在單筆加碼」。

一名金融業內勤在論壇Dcard發文請益「如何理財」，她表示，目前手上資產有價值30萬的股票，包括3張0050及其他零股股票，此外還有活存34萬、外幣15萬，每月薪水3.4萬，固定開銷9500元，可存、8500到1萬，每月預計定期定額6000元，剩餘8500元到1萬元，每年還有額外專業加給、年終、三節獎金約25到30萬。

該網友發文詢問4個問題，包括上述資金運用是否股票/活存一半？是否要買美元保單或當備用金？ 定期定額是這個月會開始，要All in 0050還是0050＋玉山金（2884）各3,000？活存是否留10到15萬，其餘加碼0050、玉山金？

其他網友則建議「活存留預備金約一年生活費約24萬，其餘可投資；可買美元保單；分散投資較佳，0050比重可以多一點」、「活存跟股票的比例看平常現金需求調整；保單不推，備用金現有的金額已夠；以現金流需求決定定期定額配置，建議006208比0050好，再看要搭配一個00878或是一隻官股金控都可以，至於玉山金先不要」。

還有網友留言「我自己會將活存或定存設定我自己能活一年的金額，以這個概念來看，34萬已經很夠，剩下的錢會放入我個人認為投報率較高的部分，以我自己來說就是投資市場，50%主動+50%被動」、「我覺得你目前的現金部位可以先不動，活存可以開高活存將來銀行3.1%，股票平時定期定額0050跟美股大盤ETF，不要玉山金，不要ALL IN，等有大跌時在單筆加碼」。

理財 Dcard ETF 玉山金 0050元大台灣50 金融股

延伸閱讀

柬埔寨詐騙豬仔案頻傳 他想起「南寧往事」：台灣人騙台灣人

別急著買iPhone 13！內行人曝9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年

房內傳來啪啪聲？女大生當陪玩保母 意外揭雇主驚人秘密

史上最衰屋主！868萬雙車位豪墅未住就變凶宅 網看原因：太慘

相關新聞

200萬投股市他列出三組合 網建議：金融股要穩選這隻

投資理財的方式有很多種，當中投資股市更是許多人的選擇，因為除了本金多的人可以玩，小資族能入場，資金不多可以買零股，近幾年更流行定期定額扣款存股，來達到長期投資。

今年金融股有除權息行情嗎？ 大俠：可以布局這四檔！

上巿的15檔金融股2022年1-5月EPS全部都是負數，無一倖免。 擔心存的金融股没有除權息行情，買到貼息股，怎麼辦？投資朋友如果想趁機布局，存股達人大俠武林提到有4檔金融股還有機會賺到錢。

近5千元的空氣清淨機她用193元買到！股市新手曝領股息小確幸

股份公司會從留存收益中派發股利（又稱股息）給股東，一名網友近日拿到股利，剛好要購入空氣清淨機的她，換算下來只要花193元就能買到空氣清淨機，其他網友也感受到她的開心，直呼「能感受到滿滿的小確幸」。

「保證會大漲」營業員報明牌 網酸：直送土城看守所

投資及賭博都有一定風險，有些人會希望能透過「報明牌」賺錢，有網友近日遇到證券營業員聲稱「公司有內線消息」，向她報明牌直呼「一定要買近期會大漲」。但其他網友直言，營業員可能只是想「把妹」，建議投資新手仍應充實基本知識，有人狠酸「無照報牌直送土城看守所」。

指數回穩 半導體股看誰？

上周台股突破波段新高，打出短底，空頭能否結束?關鍵在於季線壓力能否有效突破，目前指數距離季線剩300點左右

蘋果攻元宇宙 大立光帶領大盤衝季線？

台股週二(8/9)收15,050點，上漲29點，成交量1,844億，連續三日站上萬五。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。