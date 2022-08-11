學理財她提4問：定期定額0050或搭玉山金（2884）？網搖頭曝加碼時間點

投資股票需要衡量自身經濟能力，避免出現眼高手低的投資方式，最終導致嚴重虧損。一名月薪3.4萬的金融業內勤詢問「如何理財」，包括資金運用方式、是否要買美元保單、定期定額如何分配、活存分配或加碼股票等。其他網友建議，「不要ALL IN，等有大跌時在單筆加碼」。

一名金融業內勤在論壇Dcard發文請益「如何理財」，她表示，目前手上資產有價值30萬的股票，包括3張0050及其他零股股票，此外還有活存34萬、外幣15萬，每月薪水3.4萬，固定開銷9500元，可存、8500到1萬，每月預計定期定額6000元，剩餘8500元到1萬元，每年還有額外專業加給、年終、三節獎金約25到30萬。

該網友發文詢問4個問題，包括上述資金運用是否股票/活存一半？是否要買美元保單或當備用金？ 定期定額是這個月會開始，要All in 0050還是0050＋玉山金（2884）各3,000？活存是否留10到15萬，其餘加碼0050、玉山金？

其他網友則建議「活存留預備金約一年生活費約24萬，其餘可投資；可買美元保單；分散投資較佳，0050比重可以多一點」、「活存跟股票的比例看平常現金需求調整；保單不推，備用金現有的金額已夠；以現金流需求決定定期定額配置，建議006208比0050好，再看要搭配一個00878或是一隻官股金控都可以，至於玉山金先不要」。

還有網友留言「我自己會將活存或定存設定我自己能活一年的金額，以這個概念來看，34萬已經很夠，剩下的錢會放入我個人認為投報率較高的部分，以我自己來說就是投資市場，50%主動+50%被動」、「我覺得你目前的現金部位可以先不動，活存可以開高活存將來銀行3.1%，股票平時定期定額0050跟美股大盤ETF，不要玉山金，不要ALL IN，等有大跌時在單筆加碼」。