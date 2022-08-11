近5千元的空氣清淨機她用193元買到！股市新手曝領股息小確幸

股份公司會從留存收益中派發股利（又稱股息）給股東，一名網友近日拿到股利，剛好要購入空氣清淨機的她，換算下來只要花193元就能買到空氣清淨機，其他網友也感受到她的開心，直呼「能感受到滿滿的小確幸」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她近日領到股利，包括中石化1900元、永光1490元、華航821元，另外還有聯邦new new bank回饋金51元、發票中獎200元，收入共4552元。

該網友說，剛好她最近打算購入空氣清淨機，原價4995元，網購折扣價4745元，扣除股利等於只要再花193元就能買到，她表示，「每次要買家電都是一個煎熬，還好這個月領了股息，加減補貼了一點，睽違了一年，發票終於中獎了，雖然只有兩百塊，不無小補啦」。

其他網友則留言「很棒啊，有開始總比什麼都沒有好呀，理財本來就是一步一步來的」、「很棒的理財喔」、「能這樣想很好呀，日子本來就是過自己的，開心最重要，繼續加油」。

不過也有網友表示「所以股息不是你的錢就對了」、「慘了把股息拿去小確幸」、「你花的股息還是自己的錢好嗎」、「買了一堆韭菜股，還把股利花掉，什麼思維，錯一步就算了，兩步全錯」。