手上股票&ETF能換券商知道嗎？ 專家：省手續費＋當包租公賺利息

YouTuber摳摳分享，近年台灣股市熱，新手隨便開了A券商，手續費6折、低消要20元，沒有定期定額功能，股票也沒法線上出借。

雖然現在改用更便宜、更好用的B券商，但之前留在A券商裡的股票、ETF有一大堆，管理起來好麻煩怎麼辦？其實可以使用「股票匯撥」這項功能。

以下為影音內容：

你有在買股票嗎？最近幾年台灣股市迎來空前熱潮，好多小資族也開始瘋投資、存股；這是一個好現象，因為不論投資跟理財都一樣，絕對是越早認識、越早開始越好。

前提是須要具備正確的財務觀念和知識，才不會人云亦云，一不小心成了韭菜，或是把股市當成賭場在玩。

看開戶情形就知道台灣股市有多熱，列出2017到2022開戶數和開戶人數變化，2020是關鍵年，在疫情衝擊下，大量鈔票和新手湧入股市，戶數和人數相比前一年是翻倍成長，到了2021年數字又更上一層樓。

儘管2022年上半年走空頭，股市的開戶熱潮還是有維持住，估計全年的開戶數破100萬沒問題；台灣有2318萬人口，累積開戶人數來到1200多萬（截算至6月30日），也就是說有超過一半的人有證券戶，而且應該不少人有兩個以上。

以前年輕不懂事，隨便開了A券商，手續費6折、低消要20元，沒有定期定額功能，股票也沒法線上出借。雖然現在改用更便宜、更好用的B券商，但之前留在A券商裡的股票、ETF有一大堆，管理起來好麻煩怎麼辦？

台灣有67家券商，線上開戶越來越普遍，也讓各家在價格和功能上競爭超激烈。

不過投資人就會疑惑，假設開設A券商，現在開了更好用且手續費更便宜的B券商，等於要記住2家的密碼，管理2邊股票；萬一之後發現C券商更好，那不是很麻煩？其實，股票和ETF都是可以搬家的，也就是可以在不同券商之間轉移，這項功能正式名稱叫「股票匯撥」。

股票匯撥

舉例，有名投資人叫小懶，幾年前剛接觸股市，第一次開戶求方便，挑住家樓下手續費6折的A券商，陸陸續續買進20張元大台灣50（0050）和900股的台積電；後來發現，B券商手續費2.8折，開戶送抵用金還能線上出借股票賺錢，長期下來是不小的差距，於是就開戶B券商還能用「股票匯撥」把A券商庫存清空，轉到B券商集保戶頭，管理上更方便，未來賣出股票還可以省手續費。

實際操作辦理「股票匯撥」得出門一趟，要帶雙證件、印章、股票存摺（證券存摺），前往開戶的分公司臨櫃辦理。

例如想轉到B券商，就要去原先開戶的A券商分公司，領取紙本手寫資料，填上要匯出的股票名稱、股票代號、股數，最後簽名蓋章，存摺是A、B兩家都要帶喔。

每間券商針對「股票匯撥」服務收費不太一樣，但多數應該都是免費的，但也有公開價格的券商：永豐金證券是每種有價證券收10元。投資人要幫股票搬家時，可以先上網查詢，或問問專屬營業員。

挑選券商的4個眉角要注意

1.手續費和低銷

手續費肯定是越便宜越好，但要注意「低消」；尤其小資族單筆不會買太大金額，低消數字當然是越小越好。

2.定期定額和ETF標的

有定期定額的券商目前就多達10幾家，且持續增加中，每家提供的標的和數量都不同，開戶前記得先查清楚，有沒有自己想要的ETF。

3.下單APP

現在的證券APP除了看盤，功能是越來越多，整合性越來越好。

對投資人來說，好看順眼方便掌握自己的股市資產，使用起來美觀直接也是很重要，還能減少新手的學習成本，就不怕下單、領股、定期定額、對帳單找不到了。

4.股票出借（雙向借券）

買房子可以租人賺取租金，投資股票也可以，上市上櫃股票包含ETF都可以把庫存借出賺取利息，等於多一筆穩定收入，成為股票的包租公（婆）吧。

過去出借需要臨櫃或打電話，現在有些券商提供線上服務，這就方便很多了。

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