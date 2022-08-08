未來股市華航、長榮航還有機會嗎？ 網勸他三思

隨著全球COVID-19疫情降溫，多國陸續宣布解封國境，只要出示疫苗接種及PCR陰性證明就可入境，旅遊觀光業因此迎來曙光，航空股更順勢上漲，反應了下半年甚至到明年的復甦狀況，對此有網友好奇詢問，若現在買進航空類股是否還有上漲空間。

一名網友在PTT上發文詢問未來股市「華航、長榮航還有機會嗎？」，他表示朋友推薦他買入2610華航和2618長榮航，據友人分析，以技術線來看，航空類股可以說是破底翻，再加上之後解封，勢必熱炒一波，可先買入等之後解封再脫手，且長榮航有自家人持續買入，也跌不到哪裡去。

許多網友見狀忙勸他三思，「炒過了，資金輪動，除非有新話題」、「已經漲完了，短期往下」、「你怎麼之前低點不會想說今年出遊解封，都漲多少了」、「疫情前的那個鳥股價，你跟我說會有什麼解封行情？」、「以後獲利要怎麼更高，想像不到」、「解封炒好幾波了，還沒逃？」、「華航下看個位數，不要不信」。

也有網友持不同看法，「放心啦，就算打仗就變逃難概念股，不打仗觀光概念股，都贏」、「解封概念股炒完，還可以炒移民概念股，到時候一票難求，價格翻倍漲」、「解封旅遊還能稍微再炒一下」。