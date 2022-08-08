有200萬該置產還是投資？ 施昇輝：房子是確定的，股票是想像的

「房子是確定的，股票是想像的。」樂活大叔施昇輝認為手上有一筆錢的話，還是買房子優先，而不是拿去投資股市。

施昇輝日前於YouTube頻道《品觀點》中表示，現代人不要太早放棄買房的夢想，「很多人說買房子一輩子做屋奴，但如果租房子才是一輩子做屋主的奴隸。」

以下為影音內容：

買房子不一定會賺錢，住在裡頭房價跌了，但是住在裡頭的房子確確實實存在，沒有減損；但如果是買688元的台積電（2330），跌了25％，股價低於500元，財產就是踏踏實實的損失了25％。

即便投資專家說，台積電（2330）總有一天會回來，但是誰能確定呢？

還有投資專家說，如果一年股票的投資報酬率是7％，依據「72法則」計算（10年就會翻一倍），但是房子10年不會翻一倍，不過誰能保證每年都可以賺到7％？

手上有200萬該買房還是買台積電（2330）？

去年三月份的時候股市還很熱，當時PTT上就有網友發問，手上有200萬元該去買房（頭期款），還是買台積電？

若買台積電大約可以買到3張（600元以上）現在還在賠錢，但是如果200萬去買房，房子還是存在，且去年第一季若真的買房了，到了去年第四季一定會很開心（漲價）。

200萬現在的頭期款是兩成，所以可以買到1000萬的房子，不過現在台北是很難買得到1000萬的房子，但不用一定要買台北市，何不買新北市。

汐科火車站。本報資料照片

建議兩個地方當「第一間自住的房子」，一個是「汐科」另一是「樹林」；因為汐科坐兩站台鐵區間車就到南港，就開始接捷運了，不要在大北台是買房子太貴了，更不要買在捷運正上方（共購宅），應該拿時間去換錢。

新北市板橋火車站。記者施鴻基/攝影

樹林也是兩站就到板橋，也可以接捷運了，房價一定比板橋便宜很多，大家要懂得用時間來換錢。

很多人一輩子可能只買得起一間房，所以第一棟房子不是要用來賺錢的，是自住使用，第一套房子買得起最重要，所以不要管房子會不會增值，地點不要偏僻就好。

所以首購自住屋子有推薦的三個條件：

1.老公寓

不要有電梯，只有樓梯的老公寓房價也會相對比較親民；且老公寓很大的優點是沒有公設。

2.不要買停車位

大台北地區真的不需要開車，有200萬買車一定可以，但是買房子可以自住更好，車子一落地就是折價的開始。

3.離捷運站遠一點

很多人買房要捷運站近也要有電梯、停車位，是因為往後房價增值，但是設定第一棟房子是買來住的，就不一定要追求它的增值性，第二棟房子再去追求增值性。

買房子還能賺錢

跟銀行貸款1.5至1.8％，把錢拿去買那家銀行的股票，股息的殖利率5％。

假設在兆豐金（2886）借款，就去買兆豐金（2886）的股票，就吃它豆腐，付給兆豐金（2886）1.8％的利息，從股息賺5％；你當我房子的主人，我當你銀行的股東。

現在房貸利率那麼低當然不要急著還，拉越長越好，因為拉得越長股息收入越多，不要太早放棄買房的夢想。

本文內容與 品觀點 合作產出。