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存股定期定額還是一次買進？用「它」判斷 專家：中租套270元有機會解套

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
用Beta值高低判斷，存股標的是該一次投入資金還是定期定額。 圖／聯合報系資料照片
用Beta值高低判斷，存股標的是該一次投入資金還是定期定額。 圖／聯合報系資料照片

選好存股標的之後在煩惱應該怎麼買嗎？有人說一次買滿、也有人說定期定額，到底應該怎麼決定？

財經專家阿格力分享一個指標「Beta值」，就用它來幫你決定該怎麼開始存股票。

存股要單筆投入還是定期定額？

什麼樣的公司比較適合定期定額？波動比較大的公司，比較建議使用，因為不知道什麼時候是底部。

授權／阿格力博識 影音
授權／阿格力博識 影音

Beta值高的公司最好定期定額，值大於1.2以上，波動通常比較大，例如聯發科（2454）。

授權／阿格力博識 影音
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年初1000後來殺到600；Beta值高股價波動自然就大，不過Beta值高不代表就是不好，因為如果大盤再漲的話，它會漲更多。

所以倘若要玩價差，就要選擇高Beta，才有價差的空間。

授權／阿格力博識 影音
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如果要單筆買入（All in）的話低Beta值公司就是無庸置疑的，舉例統一（1216）Beta值0.35，把股利還原回去，線圖基本上就如果沒有心跳的一檔股票。

這樣的情況下，一次買進跟每個月定期定額幾乎可以說沒有什麼差別，況且統一又是一間很穩定的公司。

中租-KY（5871）波動大可以存嗎？

中租-KY過去的Beta值約1.1左右，年初價格270，現今股價僅200出頭，還原除息的價格之後，股價的波動還是超過50元以上。

如果一次買進的價格就在270元，買進之後價格就下殺，頓時投資人心理的壓力一定很大。

授權／阿格力博識 影音
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若是採用定期定額，240、230、跌破200元也都持續紀律定期定額（最近有漲上站回200多），其實損益的波動就比想像中還來的小。

但最後還是提醒投資人，不論採用什麼方式存股，最重要的是選擇成長、產業展望好的公司；即便中租-KY套牢在270元，還是有機會可以解套，因為上半年的EPS已經超過8元（去年一整年才14元），所以投資人的套牢可能只是暫時的。

結論

想存的公司是高Beta（1以上），採用定期定額慢慢買進較佳。

想存的公司是低Beta（0.8以下）；就什麼時候買，都可以。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。

存股 阿格力 聯發科 定期定額 Beta 1216統一 5871中租KY

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