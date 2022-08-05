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股票能只管股息不看價格嗎？ 網：選到這種股「能存一輩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

標榜高股息ETF台股近期相當熱門，從各家投信不斷推出的產品得知，台灣的投資人很喜歡配發股息所帶來的現金流。

有網友在PTT上發問，「為什麼大家都追求配股配息，因為不是每間公司都會填息啊？」

底下掀起熱議，「因為懶到不想上班連操作股票也懶」、「穩定且持續的現金流，買到高點是個人問題，跟公司營運無關」、「大部分人要上班沒空操盤，只能挑能穩定提供現金流的優質公司」、「因為長投穩賺不賠，搞不好又有豐碩資本利得」、「長期投資買來當退休金，可以擺超過5年10年，不看配息看什麼」。

其他篇也有PTT網友發文，「有人買股票只看股息不管本金賠多少嗎？存到200張0050就有一年100萬的被動收入，是否就可以退休不上班了？」

有人回答，每個人的追求的生活不一樣，只要存股的標的能確保不會下市，長期也能有穩定的配息，那久抱是可以達到餓不死且領一輩子的股息，但想要到發大財則有一定的難度。

另有網友表示，很多人口口聲聲說是在「存股」，但看到股價下跌就心態受不了，甚至早早賣出，根本就是短線的操作，「有人存的股票只能接受上漲，不能忍受下跌，還是不要說自己是存股族，根本就是想做價差」。

台股 股息 ETF 高股息

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