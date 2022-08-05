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中共軍演台股大漲紅通通 網酸「沒人在怕」：連外資也沒反應

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今（5）日大漲逾200點。台股示意圖。聯合報系資料照
台股今（5）日大漲逾200點。台股示意圖。聯合報系資料照

正值第四次台海危機，台股今（5）日大漲逾200點，台積電（2330）早盤一度大漲12元，衝上512元，終場收在15036，大漲333點。PTT網友直呼「軍演結束之後台積直接起飛、台股也起飛」。

中國大陸4日起進行軍演封鎖台灣海空域，有網友在PTT發文表示，一堆人在那邊恐慌，不知道在恐慌什麼的，軍演射到海裡，台灣人沒在怕的啦，「早就說了，軍演結束之後（股價）一定漲，台積直接起飛，台股也直接起飛」。

其他網友則留言「一直怕軍演跟一直怕疫情一樣，錢才是最重要的」、「台股無情打臉習維尼」、「製造恐慌的人砍在谷底」、「真的蠻神奇的，台灣人不恐慌，可是連外資也沒反應是怎樣，還是短線外資之前都出光了」。

還有網友留言「昨天一過中午放空的都撤了吧」、「怕屁怕？反正真的打了，做多做空都是廢紙，傻子才做空」、「中共會不會氣死」、「說政府在買的恐慌仔是不知道TSM也漲嗎？」、「國安基金拉台積電，拉起來拉起來」、「現實根本沒人在怕」。

台股 軍演 PTT 台積電 中共

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