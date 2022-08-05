曹興誠捐30億助國防 PTT網友嗨爆讚：支持聯電股價重返50

美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）3日離開台灣，中國大陸4日起以演習為名封鎖台灣海空域，聯電榮譽董事長曹興誠宣布「捐1億美元（約新台幣30億）」協助台灣國防單位。PTT網友直呼，「聯電有望獲得廣大股民支持，股價重返50」。

聯電（2303）榮譽董事長曹興誠5日舉行記者會，他強調，為提升人民在認知和士氣上面的不足，喚醒認知、心理以及輿論戰等，將捐出新台幣30億元，盼能拋磚引玉．全力推動全民國防教育。

有PTT網友轉發新聞表示，「曹董宣布捐一億美元協助國防，相信在曹老表彰民族氣節帶動下，聯電有望獲得廣大股民支持，股價重返50」。

不少網友指出，曹興誠早已移民新加坡，對他的舉動感到不以為然，有網友留言「不是移民新加坡了」、「先移民再捐錢說不怕」、「你還是你口中的台灣人嗎」、「新加坡人抗中保台」、「他不是新加坡人嗎？」

不過也有許多網友贊同曹興誠行動，留言「這個捐的值得尊敬」、「希望能妥善利用資金」、「霸氣的曹總」、「人家起碼有捐吧，其他人只剩一張嘴？」、「難怪二哥噴爆，支持加碼一張」、「難怪今天聯電漲」、「這個金額真的狂」、「買聯二哥挺你」、「曹董給尊重」。