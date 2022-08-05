台股實施過四次禁空令 失敗兩次 分析師：上回成功大漲近3000點

禁空令不錯啊！雖然很多人覺得股市不可以這樣one way to go……（只有一條路）；但如果都明白清出一條路給您走了，您就照著這條路走，不是很快樂嗎？

台股歷史一共實施過四次禁空令，1998、2008、2015、2020。

1998跟2008由於全球股市遭遇巨大崩跌，但是禁空令應該是剛推出缺乏經驗，太早就推出場了！於是剛好卡在半山腰的位置，後面就是迎來失敗的結果。

但是有了前二次的經驗，2015的禁空令就很聰明了！在最後關頭才用上，一宣布放空令實施的8月24日當天就加速大跌趕底，形成了當時波段最低點開始反攻。

2020是最近的一次，有了前一次成功經驗，這次實施效果就更厲害了，金管會從當年3月19日宣布實施禁空令，幾乎就是波段最低點了；到了6月9日解除，大約將近三個月，這期間台股總計上漲2956點，漲幅更是高達34％。

現在國安基金還在護盤期間，如果搭配禁空令，只要美股維持目前的多頭趨勢不要翻空，當然就能事半功倍，跟著美股一起上，因此如果有機會實施，對於喜歡做多的多數投資人來說，當然是樂見其成。

撰文作者：王倚隆 浦惠證券投顧資深分析師

（過去十年長期分享全球財經商品與台股看法，不管多空趨勢看法皆屢屢獲得市場印證肯定，粉絲團擁有超過18萬粉絲。）

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