不看盤、0花費時間、財報不用懂 這樣投資股市就能「年賺12%」

懶人該怎麼投資才好呢？YouTuber摳摳分享，善用「被動投資法」（passive investing），不用看盤、不用懂財報、不花時間選股，ETF就能一次買下台灣、買下美國、買下全世界，年賺12％吧！

買下美國&全世界的市場

台股有50多年歷史，美股更長擁有100年以上，數字明白地告知股市（指數）長時間來看是持續上漲的，而投資人要做的就是參與這個過程。

不選股、不擇時，基本上不考慮買賣進出的策略，只要堅持「買進持有」Buy和Hold就對了，既然要進行長期投資，那標的肯定很重要。

最好能一次買下全世界、整個國家、整個大盤，所以需要鎖定「全市場型ETF」。

說到全市場型的ETF，以美股為例，想要一次包下整個美國大、中、小型股，名氣最高、規模最大的ETF就是Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF（VTI），持股高達4100檔，從2001年成立以來年化報酬率達7.6％，近10年年化報酬率12.5％（資料截至2022年6月30日）。

雖說美國經濟實力毫無疑問是世界第一，不過如果想讓投資範圍更大、風險更分散，那麼多數人會選擇買下全世界的Vanguard Total World Stock Index Fund ETF（VT），持股9488檔（41國家），20008年成立以來年化報酬率6.2％，近10年年化報酬率9％（資料截至2022年6月30日）。

這2檔ETF都是被動投資一族的好選擇，費用率極低（VTI：0.03％、VT：0.07％），分散性也高，籃子大還會自動汰弱留強，投資基本上0煩惱，只需要「相信過程」。

根據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices LLC）統計，把時間拉長到20年以上，美國有超過90％的股票型基金無法戰勝全市場指數（S&P 1500指數）。

台灣市場

投資台灣的股市熟悉度高，比較可惜是台灣目前沒有全市場型的ETF，不過可以從類大盤」下手。

也就是和「加權股價指數」連動度高，漲跌走勢很相似的一類，有5檔ETF可以選擇：永豐臺灣加權ETF（006204）、富邦摩台（0057）、元大摩臺基金（006203）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）。

以追蹤「臺灣50指數」占大盤市值70％的006208為例，近10年年化報酬率10.8％，也是十分亮眼的成績。

總結

想貫徹被動投資，不論是「單筆All in」或「定期定額」都可以，只要手邊有閒錢就持續投入，直到達成財務自由的那一天。

也要提醒，被動投資存在著侷限性，它不可能讓投資人一夕致富，畢竟報酬率追求的是和市場一致。

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