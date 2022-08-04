熊市到也抗跌的股票有「這幾檔」 股魚：股市不怕失利必備3原則

當股巿空頭、震盪才能見證抗震ETF真實力，抗震產品具有三大特性，想投資抗震產品要做好一個心理準備。

投資主題ETF像5GETF、電動車ETF、半導體ETF，現在套牢，如何解套？財經達人股魚直言，投資主題ETF買在賠錢時候才會賺。

通膨導致物價一直漲，且一波比一波還要高，投資人的日子也不好過，台股從萬八一直不斷盤整，股民都快變災民了。

5G、電動車、半導體ETF 買在賠錢才會賺

現在5G、半導體、電動車相關類股和ETF都跌得亂七八糟，還要繼續抱著嗎？

這些類型都是屬於十年大週期型的產品，一年遇到震盪就把產品否決，這是在追短線；投資一定要有主題性和邏輯性，要先認定看好什麼東西有價值，一旦出現折價機會的時候，才能夠勇敢的做買進的動作。

抗震產品具備三大特性

下跌的時候想要買抗震的產品，那股市上漲的時候也要為抗震的產品「付出代價」。

選擇很重要，因為不同族群在不同的時間點，表現也就會不太一樣，「抗震」產品應該是做在整個投資組合裡面，能使組合有一些緩衝的效果。

1.族群當年度特性

每個時間點誰會漲、跌都不一定，剛好手上的族群是屬於漲的族群，那就理所當然會是抗跌的產品。

2.低波動產品設計

有些產品本身就屬於低波動設計的，天生抗震的效果就是比較好，但相對來說報酬就不會高。

3.與景氣較無關聯

事實上所有產業都有景氣循環，只不過有些公司景氣循環非常明顯，而有些則非常不明顯。

其實景氣循環股更應該買在賠錢的時候，但一般人很難做到，因為通常賠錢的時候投資人不會想買。

深入來看，不同族群不同時間點真的表現不一樣，以2022年為例，說大盤從18000點回檔至14000點，不同族群的表現仍大不相同(電子相關回檔深、網通&電信&觀光勢漲)。

上圖，左半邊紅色的部分在去年表現得不好，右半邊在去年的表現是NO.1（去年買到電子半導股一直漲，今年的話就反轉了。）

反倒在去年有一些產業，有訂單客戶沒庫存的情況下，就可以一直有貨能出，所以今年的表現全部都上漲（電信服務、網通），去年拿不到晶片，今年拿到出貨很好就漲了。

內需市場其實就跟股票市場沒有什麼直接的關聯性，因為需求和供應量都相對穩定，如電信類股、民生類股、食品類股；股價下跌的時候相對有支撐，但上漲時漲幅也不會太高。

哪幾檔ETF又具有抗震效果？

高股息的ETF在台股的市場裡面，它也是一個相對抗跌的族群，除了高股息的ETF外，還有兩個族群也是相對抗跌，一個是債券型的ETF，另外一個是REITs（不動產證券化投資型產品）。

不過在投資市場裡面，股民應該還是比較熟悉高股息的ETF，看是否抗跌要先把大盤的基準拉出來，才能夠知道它的表現好不好。

上圖統計的區間裡，大盤跌了23％，把所有高股息修正的幅度整理出來，上圖所有的高股息沒有任何一檔跌得比加權指數還多，也代表就是相對抗跌。

抗不抗跌是一種相對的概念，同樣是高股息的產品，但策略設計上有點不太一樣；譬如電信類股、民生類股、民生服務類股，這些天生有需求，相對來說股價就會穩定，這種族群又稱做低波動族群。

高股息也有和低波動族群結合在一起，也有這樣的產品，像是元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）。

但如果是追求既要能夠高股息，又希望未來資本利得機會是比較多的，就是選元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），也因為剛好是今年修正幅度比較大的時候，所以這兩檔的表現就是比較弱一點，不過前幾天股市好時，績效表現也是相對比較好的。

希望上漲的時候有比較好的表現，那就可能也必須要接受，在下跌循環的時候，所要承受的跌幅就比較深。

不擔心投資失利：吃好睡好靠三招

投資如果會造成自身的壓力，就很有可能在投資的設定上面出了一些狀況，以下幾個原則供股民參考：

1.了解自己，量力而為

保守的投資人買高波動的商品，就會是個災難；所以一定要了解自己的能力在哪裡，適合怎麼樣的產品，挑對商品才能夠正確地去投資。

2.慎選產品，勿追年度報酬

不要只看年度報酬率走，因為不同的產品在不同的時間點，它會有不一樣的報酬率表現，只看單一年度報酬率，就有可能挑到在特定時間點表現很好，但那個時間點沒有參與到，反而是參與到開始修正的這一段。

產品在策略下購買的東西前景是否看好，如果看好再投資，才有機會抱到完整的大週期。

3.閒錢投資，輕鬆自在

投資不要給自己造成太大的壓力，如果借貸投資，那就要想好下跌的時候怎麼辦，如果沒有想好後路，那就千萬不要去借貸做投資。

因為做投資決策時，很多投資人都是看著上漲的那一段，而往往沒有去思考到能不能接受它下跌的風險，畢竟真正面臨股災之時，敢勇敢進場的是少數，大部份都嚇死了。

投資是有技巧的，如果這麼簡單就可以財富重分配的話，那應該世界上就不會有窮人了。

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