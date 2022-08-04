繞台軍演影響台股 做多=不要命？ 網專業分析：短空長多機率高

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）2日晚間10時43分抵達台灣，並停留一夜。

中國官媒《新華社》隨即在2日晚間11時許發布公告，將於北京時間2022年8月4日12點至7日12點，多處海域和空域進行重要軍事演訓行動（繞台軍演），並組織「實彈射擊」。

大陸今日起在台灣周邊六個海域進行軍演。 製表／聯合政治組

台灣許多股市投資人很憂心，不知道中國的繞台軍演是否會影響台股多少，有網友於PTT上發文，「美國日本對中國如此囂張行徑完全沒表示，目前看台股的反應，漲不上去跌不下來，多空不明；搞這一齣 忽然覺得很難操作。」

就有網友認為絕對會影響到台股，他說明比起1995年台海危機，這次中國部署的規模更大，「未來這三天戰鬥機會飛來飛去，軍艦炮擊轟來轟去，範圍那麼多，又離台灣更近，不難保證有個重大事件？你覺得台股會怎樣反應？」

他建議未來這三天就「空手看戲」，形容敢做多的投資人「不要命」了；並建議有興趣的可以查一下1995年五、六、七、八月跌了多少，要股民能避就避。

但卻有人看法完全不同，也還真的去翻出了當年的1995年的大盤線圖來研究，「台海危機是從七月開始，當時的大盤跟現在走的有點像，爆發危機時已經走了一段空頭，危機爆發就開始反複打底的過程；隔年台海危機第二階段，1996，3月，就是新一波多頭市場的開始，從5000點漲到一萬點。」

他強調現在的時空背景與過去截然不同，雖然現今中國變更強大，但台灣戰略地位也變得更重要了，實力也比當年強得多，中國重要的戰略物資，包括貿易，一半以上要經過第一島鏈，島鏈上的每一個國家，都是美國的「盟友」，且第一島鏈中又以台灣最重要。

他也說明，美國的立場已經從當年的極度親中，轉而將中國視為潛在最大的敵人，包含其他西方國家，美洲、歐洲、澳洲；最後他預測，台股短空長多格局機率比較高。