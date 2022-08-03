從存股到當沖最後波段 她：這種投資策略最賺

投資股市的方式有很多，有人選擇一支好標的之後，就「存股」，平日不太看盤，賺取股息的現金流；有人短進短出，享受刺激感，就選擇「當沖」；而也有透過股價一段時間的來回震盪，利用「波段」來賺取價差的。

Dcard上就有一位投入股市5年資料的投資人分享，她從一開始存股到當沖最後演變成波段的歷程，表示出初期投入股市因為還是學生，從存股開始，陸續就買了台積電、鴻海、聯電以及金融類股。

之後隨著看盤時間增加，開始嘗試當時很流行無本當沖，不過原PO強調自己是有預留現金的，不是無本玩，雖然當沖是有賺錢的，不過她坦言心理的壓力很大，常常睡不好，所以又轉變投資股市的方式。

她之後轉去做波段，也會用選擇權來避險，整體來說風險相較當沖低，而收益也還算不錯，目前會繼續沿用這個策略繼續投資，「問大家有沒有跟我一樣改變過自己的投資策略或方法？」

網友紛紛底下留言，「每個階段有不同體悟，很正常」、「很好啊，一直在升級欸」、「全職操盤嗎」、「我是融資、權證、當沖、波段；前三個階段共三年都慘賠，後來學乖改做波段，四年累積資產2500左右」。

有人也分享自己的投資方式剛好跟原PO相反，表示目前專心存股，主要是自己沒能力賺波段跟當沖，也覺得這樣盯盤好累又賺不到錢，後來發現根本不需要這樣水裡來火裡去，扣除生活所需後，每月把20萬元以不定期不定額方式投入存股，目前大約每年可以領約百萬股息，且持續增加；存股並不是都適合每個人，但至少適合自己就好。