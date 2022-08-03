快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從存股到當沖最後波段 她：這種投資策略最賺

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。 中央社
台股。 中央社

投資股市的方式有很多，有人選擇一支好標的之後，就「存股」，平日不太看盤，賺取股息的現金流；有人短進短出，享受刺激感，就選擇「當沖」；而也有透過股價一段時間的來回震盪，利用「波段」來賺取價差的。

Dcard上就有一位投入股市5年資料的投資人分享，她從一開始存股到當沖最後演變成波段的歷程，表示出初期投入股市因為還是學生，從存股開始，陸續就買了台積電、鴻海、聯電以及金融類股。

之後隨著看盤時間增加，開始嘗試當時很流行無本當沖，不過原PO強調自己是有預留現金的，不是無本玩，雖然當沖是有賺錢的，不過她坦言心理的壓力很大，常常睡不好，所以又轉變投資股市的方式。

她之後轉去做波段，也會用選擇權來避險，整體來說風險相較當沖低，而收益也還算不錯，目前會繼續沿用這個策略繼續投資，「問大家有沒有跟我一樣改變過自己的投資策略或方法？」

網友紛紛底下留言，「每個階段有不同體悟，很正常」、「很好啊，一直在升級欸」、「全職操盤嗎」、「我是融資、權證、當沖、波段；前三個階段共三年都慘賠，後來學乖改做波段，四年累積資產2500左右」。

有人也分享自己的投資方式剛好跟原PO相反，表示目前專心存股，主要是自己沒能力賺波段跟當沖，也覺得這樣盯盤好累又賺不到錢，後來發現根本不需要這樣水裡來火裡去，扣除生活所需後，每月把20萬元以不定期不定額方式投入存股，目前大約每年可以領約百萬股息，且持續增加；存股並不是都適合每個人，但至少適合自己就好。

存股 當沖 台股 理財

延伸閱讀

00900溢價過高別追了...會受傷 達人：除息過後股價很快回歸淨值

00878買幾張要被扣補充保費？ 專家：申購越熱絡...被扣的機會越低

台灣禁晶片出口到中國會怎樣？ 網友曝股市最慘後果

波洛西對台股的「三個影響」 專家：台灣是中美之間的棋子...很倒楣

相關新聞

爛尾樓事件引爆陸停貸風暴！一表看懂10檔持有陸房地產的基金和ETF

近期中國因「爛尾樓事件」引爆大規模停貸風暴，衝擊房地產市場及金融系統，為避免雪球愈滾愈大，官方擬提供地產開發商1兆元人民幣紓困，試圖挽救人們對房市的信心。

不看盤、0花費時間、財報不用懂 這樣投資股市就能「年賺12%」

懶人該怎麼投資才好呢？善用「被動投資法」（passive investing），不用看盤、不用懂財報、不花時間選股，ETF就能一次買下台灣、買下美國、買下全世界，年賺12％吧！

熊市到也抗跌的股票有「這幾檔」 股魚：股市不怕失利必備3原則

當股巿空頭、震盪才能見證抗震ETF真實力，抗震產品具有三大特性，想投資抗震產品要做好一個心理準備。 投資主題ETF像5GETF、電動車ETF、半導體ETF，現在套牢，如何解套？財經達人股魚直言，投資主題ETF買在賠錢時候才會賺。

繞台軍演影響台股 做多=不要命？ 網專業分析：短空長多機率高

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）2日晚間10時43分抵達台灣，並停留一夜。 中國官媒《新華社》隨即在2日晚間11時許發布公告，將於北京時間2022年8月4日12點至7日12點，多處海域和空域進行重要軍事演訓行動（繞台軍演），並組織「實彈射擊」。

從存股到當沖最後波段 她：這種投資策略最賺

投資股市的方式有很多，有人選擇一支好標的之後，就「存股」，平日不太看盤，賺取股息的現金流；有人短進短出，享受刺激感，就選擇「當沖」；而也有透過股價一段時間的來回震盪，利用「波段」來賺取價差的。

ETF出現溢價為何不能追？ 網：因為大戶「這樣做」擺明套利

富邦特選高股息30（00900）昨(2)日的股價大漲，因日前宣布將於8/15每單位配息1.2元，富邦投信的官網2日下午五點多時，00900的淨值僅11.67元，但2日00900的收盤價卻高達12.64元，溢價達8點多％。 有網友於DCRD上發文表示，看到00900的溢價覺得很恐怖，馬上說服家人趕緊認賠賣掉，家人雖然不是很甘願，但還是出了，原PO詢問網友「是否有做錯？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。