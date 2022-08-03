ETF出現溢價為何不能追？ 網：因為大戶「這樣做」擺明套利

富邦特選高股息30（00900）昨(2)日的股價大漲，因日前宣布將於8/15每單位配息1.2元，富邦投信的官網2日下午五點多時，00900的淨值僅11.67元，但2日00900的收盤價卻高達12.64元，溢價達8點多％。

有網友於DCRD上發文表示，看到00900的溢價覺得很恐怖，馬上說服家人趕緊認賠賣掉，家人雖然不是很甘願，但還是出了，原PO詢問網友「是否有做錯？」

底下留言許多正面評價，「懂得停利停損就給讚！你贏9成的一般股民了」、「現賣；過幾天溢價拉回再買是正確的」。

也有網友提出疑問，認為當中的30檔成分股其實沒有什麼漲，為何ETF卻漲成這樣？有人專業回答：「因為配息1.2元的關係，所以很多韭菜就追進去了，但ETF跟股票不一樣，股票可以這樣追賺短期價差，ETF溢價隔天法人就套利賣一波」。

其實只要是ETF都會有「淨值」可參考，在投信的官網皆可查詢，是根據公式計算出來的基金股票的實際價格，若是出現「溢價」（價格高於淨值），大戶的投資人是可以跟投信直接用「淨值」的價格購買（數量需達到投信規定才可以），再丟到股市直接套利賺取價差。

因為先到初級市場購買再到次級市場賣掉的方式，導致ETF遲早終究會回歸淨值價格，不會溢價太久的時間。

投資作家「不敗教主陳重銘」就時常提醒投資人：「ETF溢價太高，手上有貨就快出掉，而且溢價太高絕對不要追，因為追了必定會受傷。」