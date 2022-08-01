美國要降通膨「住房」比油價還關鍵？ 你所不知道的消費者物價指數

財經主持人葉芷娟在自己的YouTube頻道《葉芷娟》分享，美國聯準會正對抗處在40年高點的通膨，連2次例會都升息3碼。但大家知道嗎？美國想降CPI通膨，住房居然比油價更關鍵！

以下為影音內容：

原來每個國家CPI權重都不太一樣，美國CPI佔比最高的其實是住房42%、交通18%、食品14%；台灣CPI則是食物最關鍵，佔了24%、住房22%。

因為每個國家的生活習慣、消費習慣不同，CPI也要因地制宜，才能更真實反映出特定國家或特定區域的物價水準。

CPI消費者物價指數

關心通膨，都會去參考CPI消費者物價指數，不過全世界不同國家，再計算CPI的時候採用的「項目」還有「權重」其實都不一樣。

授權／葉芷娟 影音

用台灣和美國來直接舉例，台灣的CPI計算會針對全台灣17個縣市，調查368細項，大致分為7大類，前三名分別是24％的食物、22％的住房、16％的雜項。

但美國因為地廣人稠，光是CPI涵蓋的商品還有服務，就有8萬多項，但大致可以歸為8大類，其中比重最高的是住房，而且權重較高達42％，再來交通占了18％；所以探討美國的CPI降不降得下來，房租非常關鍵。

各國都用CPI來當作衡量物價水準的指標，可以調查的項目和權重都不一樣，這樣是否有失公信力？但其實主要原因出在，各國消費、生活習慣不一樣，所以CPI會「因地制宜」。

比如，台灣有全民健保，所以可以用很便宜的價格，享受到基本的醫療品質，可是美國就沒有這樣的福利政策，所以會花比較多的醫療費用，對於藥品或是醫療的物價波動就會比較有感；所以美國CPI醫療的權重就會比台灣來得高。

授權／葉芷娟 影音

那美國CPI年增率9％，台灣的則是3％，但不能代表美國的物價就比台灣直接貴三倍，因為各國CPI的細項權重都不一樣，基準不同，不能夠拿來直接這樣互相比較，只能拿自身的過去相比。

如果真的要比較不同國家的物價水準，要看得其實是世界銀行公佈的PPP（購買力平價）。

另外大眾對CPI也有一個很常見的認知偏誤，就是年增率CPI達到6％，就是物價貴了6％？這想法也不太對，因為CPI是透過調查一籃子的商品和服務，價格加權平均出來的結果，不是單一商品，所以不能夠這樣一概而論。

CPI創高跟房價的高低關係也非正相關

因為CPI調查的「住房」類別，只有納入房租還房屋修繕的費用，根本無關房價。

因為房價是資產的價格，並沒有在CPI調查的範圍當中，因此CPI跟高房價之間的關係，頂多就只是物價上升，墊高了建築成本。

CPI的主要用途

授權／葉芷娟 影音

台灣的CPI還用來當作調整稅法，還有社會負力保障的依據。

例如當CPI比上一次調整的年度累積漲幅超過3％，那麼綜合所得稅的免稅額、課稅級距、特別扣除額，都會即時的調整，且不必送立法院審議。

其他像是遺產稅、贈與稅、土地漲價總數額，或者國民年金給付等等，都會跟著CPI的增幅連動的調整。

本文內容已獲 葉芷娟 授權。