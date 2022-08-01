存股該定期「定額」或「定股」...差別在哪？ 這招存股目標很好設定

想要提高投資勝率、降低風險，和「定期定額」只差1個字的「定期定股」有什麼特色，適合小資族無腦存股嗎？

YouTuber摳摳表示，兩者都可以實現存股，看起來就像一對雙胞胎兄弟，不過投資的內在差異可不小。

定期定額

「定期」代表固定週期，可以是每星期一次、每季一次、每半年一次、每年一次，都符合定義。

「定額」買進一筆固定的金額的投資策略。

「定期定額」核心概念是平均成本法，不會買到最便宜，也不用擔心買貴了，養成良好投資紀律。

定期定股

「定股」代表著買入固定份額的股數。

把定期定股連在一起，就會知道這是一種每隔一段時間買入固定股數的投資方法，也被稱為「定期定份」，這招最大特色就是很好設定「存股目標」。

授權／懶錢包 Lazy Wallet 影音

假如，5年後擁有某檔股票共24張，如果每個月都要買入，就代表每個月要存400股。

剛出社會的小懶想要存懶錢包金控，於是使用定期定股法，想達成5年24張的目標，設定每個月存400股，簡單假設的股價，投資過程中有高低起伏，股價低投入資金比較少，股價高投入資金比較多，過了6期小小結算，持有2400股（2.4張），未實現損益2800元，預估報酬率是11.86％。

兩種比較

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這兩種投資方式是各有特色，一個固定金額，一個固定股數。

而定期定股同樣簡單好執行，能培養投資紀律，分攤投資成本，同時確保股數的累積，適合設定存股目標一步步實現，不過上漲時投入資金變多，下跌投入資金變少，現金流較不固定的特性，建議比較適合選擇波動性較低的標的。

對股市新手和小資族來說，可能剛到職場奮鬥，每個月只能擠出一點點的現金，這時該做的事情就是讓投資簡單化，把盯盤的時間用來專心工作，提升職場競爭力。

而對存股、領息族來說，目標是張數的累積，持有張數夠多才能創造可觀的現金流；就可以考慮定期定股來實現這樣的目標，只要長時間分散買入，分攤成本，累積張數，不用看盤懶人投資也可以創造財富。

總結

不論定期定額或定期定股，對小資族和股市新手來說，都是簡單、聰明、好執行的的投資策略，但投資沒有保證賺錢，也不是所有股票都適合無腦存。

選擇個股要做好基本面功課，ETF一定要弄懂它的選股邏輯，而想要降低風險，則可以選擇權市場型的ETF，買國家、買大盤、貫徹被動投資，只要堅持長期投資，下跌不停扣原則，相信時間會讓你收穫甜美果實。

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