熊市要貪婪...複利比原子彈可怕！專家分享股利再投入「三原則」

熊市好不容易迎來千點反彈，很多人都選擇出清股票，但財經達人阿格力反其道而行，繼續加大存股部位！

在YouTube頻道《阿格力博識》分享，兩檔有持續把股利再投入的標的，和值得再投入的公司應該具備甚麼樣的條件。

熊市照樣把股利拿回去買！

愛因斯坦說過，複利的力量比原子彈還要大；不過很多投資人都只是嘴上說說，實際要執行起來還真的很困難。

對存股族來說，複利的重點就是，股利再投入，利用股利來持續增加持股部位。

舉例今年股市是熊市，雖然並沒有增加新的資金到股市裡面，不過反而持股的張數是越來越多，為什麼？因為每年台股6、7、8月在密集的除權息，大約過除權息的一個月後就可以領到現金股利，將領到的股利「繼續買」，增加持股的張數，達到降低成本的概念。

1.股利再投入最重要的關鍵就是成長性

（有機會愈發愈多，股利再投入對象優先考量）

股利再投入是為了複利的概念，如果投入一家成長型的公司，就有機會越賺越多錢、股息也會越配越多，複利加上複利，加速度累積資產。

分享兩檔股利再投入的公司，1.裕融（9941）做汽車金融放款的；2.崇友（4506）電梯公司。

為什麼會想要投資崇友（4506）？因歷年EPS一直成長，電梯每年都會賣，賣出一個電梯保養至少10-20年，會有後續源源不絕的收入。

而裕融（9941），車價上漲的關係，汽車貸款也會增加，就算汽車銷量沒有增加，但是汽車的總額（含中古車）還是增加的，也享有通膨財。

列出這兩家公司歷年股利給大家看，都呈現逐步成長的狀態。

阿格力不會再投入股利的公司是...

授權／阿格力博識 影音

舉反例，若是投資中華電信（2412），它雖然不是爛公司，但拿到中華電信（2412）的股利，就不會再投入買中華電信（2412）。

因為中華電信（2412）這幾年都沒有變；而看到遠傳（4904）也是，連資本公積都拿出來配（拿以前口袋賺的錢出來配）。

所以要股利再投入的話，成長型公司是很重要的一個參考指標。

如果快要除權息，是加分！

（加快領息效率）

選定要增持的成長股，將其他公司股利在除權息前投入，最快在一年左右又可以享有更多部位的權息。

但很多人會說，但是沒有填息的話不就沒效了？不過，以存股拉很長遠的角度來看，只要公司持續成長，每年都有配發股息，成本就會一直降低。

跟董監事同一條船最安心

（董監持股穩定，與投資人大家利益一致）

董監事持股每個行業不一樣，譬如金控股董監持股只有個位數，是這公司沒有要經營嗎？不是，因為公司個股本有幾千億。

自己投入的裕融（9941）和崇友（4506），兩間公司的持股都非常高。

授權／阿格力博識 影音

裕融（9941）董監事持股40幾％，都是母公司裕隆集團的，這樣就顯示，董監事一定比股東還在乎公司經營的內容和方向。

而崇友（4506）60幾％的股票都在董監事手上，這樣還需要擔心他們經營公司不用心嗎？

所以長期投資很重要一點，有沒有跟董監事、內部人在「同一條船上」。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。