美國升息...台股「這些股票」恐被外資提款！ 專家：聰明錢會往美股跑

台美利差擴大，台幣是否貶值？還有哪些股票要被外資提款？

股市達人股添樂表示，台美利差擴大，聰明錢會往美股跑，另外通膨導致消費者對「耐久財」購買力度下降，將會影響到許多相關產業，而這些股票恐是外資優先下手的對象。

以下為影音內容：

美國升息3碼也就是0.75％，最主要激勵昨（28）日美股上漲的原因是會後的記者會，強調了三點：

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1.強調抗通膨為首要目標

這個不意外，每一家央行都會把這段話刻在大門口。

2.淡化衰退

市場都認為衰退即將到來，不過就業率還不錯，失業率也很低（對市場投資人的精神喊話）。

3.開始放慢升息節奏

也是最主要激勵市場的重點，因為放慢升息節奏，下一步就是停止升息，再下一步就有可能降息了；第一階段的放慢升息速度減慢，看來是符合市場的預估。

最新預估美國年底利率

到年底美國還會開三次的利率決策會議（9、11、12月），9月份就期貨市場上交易來看有70％的機率會升息0.5％，11月份有59％的機率會升息0.25％，12月份有49％的機率會升息0.25％；加總大約還有1%的空間，會在年底陸續端上檯面。

市場預期到了年底，美國的基準利率就會到3.5％。

至於台灣的部分，到年底還有兩次的利率決策會議，最近一次是在9月份，美國已經在昨日升息三碼，但台灣沒有利率決策會議的情況下，也就代表跟美國的利差逐漸擴大了。

現在台灣的重貼現率約1.58％，美國現在的利率加上升息的3碼已經來到2.5％，如果是聰明錢就一定會往美國跑。

新台幣貶值壓力大

這段期間要最注意的是新台幣的匯率，會不會進一步跌破30元的關卡。

下半年新台幣有貶值的壓力，一定是在所難免，目前CPI通膨指標跟西方比起來，真的比較溫和一點，這樣的情況下即便會升息，但幅度也不會比西方國家兇猛。

目前市場就預期台灣，接下來到年底兩次的會議當中，可能還會有半碼到1碼的升息空間，不過美國一次就升息3碼。

這也難怪新台幣會一直維持在接近30元的弱勢區間來進行盤整。

7月台灣消費者信心指數

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假設進一步走貶跌破30元，外資可能要進一步從台股來提款，會從哪一類的股票下手呢？

其實輪廓也不難猜測，7月份最新的消費者信心指數，指數已經到了金融海嘯的低點，比上次2020年新冠肺炎爆發的時候還低，這就代表目前站在消費信心的角度，真的是非常的低迷。

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報告中顯示，主要下降的地方是在「購買耐久財」（可以使用超過三年的物品：車子、電腦、家電用品），其實不難理解，人一定要先吃飽喝足了才會想去做其他事情，例如：電影娛樂、旅遊、購物。

耐久財購買意願下降，就說明了物價都在上漲，因為通膨的關係，導致多出來的支出排擠掉購買其他東西的意願，所造成的影響就非常大。

因為耐久財的背後就是製造業，手機、電腦、家電，都跟製造業有關。

外資提款對象

從6月份製造業採購經理人指數，未來6個月PMI展望，已經到了接近2020年的低點了。

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看到這些，大家也就可以明白為什麼電子股會暴跌，消費性IC產業（4961天鈺、4966譜瑞-KY、6202盛群、6756威鋒電子、2401凌陽、3530晶相光、3432昇佳電子、6531愛普*、3034聯詠、3014聯陽、2436偉詮電、3227原相、3545敦泰、5269祥碩、4919新唐、6462神盾、2454聯發科、2458義隆、5471松翰）從高點至低點的差距達到50％。

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消費電子電器（3024憶聲、6275元山、6743安普新、2488漢平、2477美隆電、3541西柏、6151晉倫、5205中茂、5225東科-KY、6201亞弘電、6247淇譽電、3285微端、3067全域）也是一樣，高點至低點一差就是2成，但還算是相對抗跌了。

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再來就是金融類股，因為耐久財的背後通常都是跟銀行有關，買車買房都要貸款，所以一般對於耐久財購買意願降低，也會影響到金融股的發展，所以金融股跟升降息沒有太大的關係，主要還是景氣。

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還有建築營建，利率提高、景氣看衰，營建產業一定會受到影響。

以上產業，如果在新台幣進一步走貶的情況下，還是都非常有可能成為外資，提款的對象。

結論

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如果接下來不幸台幣持續貶值，上述所提的產業，真的很有可能還是下一波被提款對象。

尤其是外資佔比非常高的，又剛剛好是耐久財、消費性IC、手機或面板，不要覺得已經跌得很慘了；如果再進一步貶值，還是非常有機會再被外資提款。

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回到大盤，如果再貶值，台股非常有可能再回測低點，不過不用過度悲觀，黎明前的黑暗就快結束了，至少目前能看到明年會先停止升息，甚至有可能進一步降息。

所以如果要投資股是要在明年嗎？絕對不是嘛！跌下來就是好機會，不過還是要意識到，目前跟過往幾年的金融環境是明顯不同，這時期走的是升息循環，跟以前的降息循環是完全不同的，按理升息循環當中行情是不太會動的。

別看到上漲就很高興去買，應該多點耐心，股價下來再去分批承接，盡量走左側交易，不要看到突破就跳下去買，靜待好的進場時機點。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。