女碩生24歲資產500萬 網歪樓：該學投資還投胎？

投資理財已是多數現代人可以獲得額外收入的方法之一，Dcard理財版則有一名碩一女網友向大家詢問理財投資建議，她表示由於上周過於忙碌，因此漏掉玉晶光除息通知，結果一個禮拜就虧很多，並以自身情況敘述給網友，卻遭網友大歪樓表示：「想跟妳學投胎！」

她表示目前自身狀況無負債，去年已把大學學貸還完，自己本身也有準備緊急預備金跟美金活存，台幣大約250萬存款外加30萬現金放房間，美金則是買在29.75，現在可以在29.9賣出。

原PO的總資產額。圖擷自 Dcard

在股票購買上她指出，台積電股價相對低了一些，有買一張；玉晶光因為是「妖股」，不太被大盤影響太多；矽力則是前任男友常常提起賺很多，也買了一張。而原PO主要想詢問網友這樣的投資組合有無任何問題，以及投資標的。由於矽力網路上資料較少，原PO只知道最近拆分還是上一任股王。

原PO秀出購買股票相關證明。圖擷自 Dcard

底下網友卻歪樓表示：「現在24歲有500萬已經是很稀鬆平常的事了嗎？」、「我雖不喜歡炫耀文，但我們要堅持捍衛她炫耀的權利！」、「會投胎大於會投資，其實妳不用煩惱這麼多，妳人生中最重要的投資，已經在出生那一刻就獲利了結了，有任何問題直接問妳爸媽就好」、「30萬放房間，好猛哦」。

亦有網友認真建議，「投資理財前建議先了解自己是屬於保守穩健，還是積極型的，保守型可以投資股性牛但配息穩定的公司，長投的基金也可以」、「妳買的理由很奇怪，請先去學習基礎，不出意外妳的台積電最近也會被套住，存股我也不會碰台積，價格太高 肉太少，容易被套」、「建議買一些保險分散風險，美金儲蓄險，投資跟儲蓄的功能不一樣」。