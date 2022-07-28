他股票當沖慘賠千萬 老婆嘆：離婚協議書已簽好

投資理財具有一定風險，並非穩賺不賠，投資人應謹慎理財，以避免因小失大。有名女網友在「靠北老公2.0」上發文抱怨自家老公因沉迷股票當沖，導致後期一路慘賠，也不聽勸無法及時止損，生活起居都發生問題，因而萌生離婚的想法，甚至連離婚協議書都簽好了。

原PO表示，從2020年開始，她老公便從股市中嚐到甜頭，當時僅靠股票當沖大約賺進600多萬，甚至決定把月入16萬的工作辭掉專職股票當沖，但不幸的是原PO老公從2021下半年開始一路慘賠，2021整年只小賺了20萬左右，夫妻兩人生活品質變差，甚至吃飯都成了問題。

原PO繼續解釋，從今年2022年初一路小賺大賠至今，目前7個多月已賠1000萬，前幾天做空又被漲停200多萬直接沒了，先生也一直不聽勸，令原PO無法接受，甚至離婚協議書都簽好了，也奉勸大家別當沖，她也大嘆自己並不想賠在這段婚姻。

另有Dcard網友轉發表示，當沖沒事真的別碰，上癮很可怕就像賭博一樣，輸光錢財是小事，整個家都沒了後悔也來不及。

底下網友留言紛紛回復，「原PO並不會現實啊，所有全職交易者不能做的事那位先生全都做了，海水退了還在賭博，真不知哪來的自信」、「這女生太現實了，既然都結婚了就應該要夫唱婦隨，跟老公一起吃苦啊」、「就算把股票當成職業，也要有風險控管的知識吧」、「股票跟賭博一樣，嚐到甜頭就下去了」、「投資只能玩玩別太認真，正職的收入才是根本啊…」、「大賺的時候妳應該要離婚的」。