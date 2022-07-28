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加入飆股群組真的賺得到錢嗎？網揭關鍵：在於有沒有及時脫手

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇是否真的有人在飆股群組中賺錢，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO好奇是否真的有人在飆股群組中賺錢，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

近期很多人都會莫名收到垃圾訊息，不論是保險投資、理財規劃、甚至是飆股群組都有。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「有沒有人真的加入過飆股群組，然後照著裡面大師的進出真的賺到一些錢的？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「有人真的在飆股群中賺錢的嗎？」為題發文，原PO認為所有人應該都有收過類似飆股群組的邀請，雖然大部分飆股群組都是詐騙，但是其中也有一些是真的有在推薦股票。此外，原PO提到群組內的成員大部分都有一定的經濟實力，「因此在某些股票被推薦之後，就很容易被這些群組狙擊而暴漲暴跌」。

在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「有沒有人真的加入過飆股群組，或是某些免費的股票推薦群組，而後自己照著裡面大師的進出真的賺到一些錢的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「哈哈哈哈哈哈！居然有人相信飆股群組，妳要笑死我嗎？」、「這種群組精神就是，死了一個會員還有千千萬萬個會員，股票自己做功課研究才是真的」、「運氣賺來的會以實力賠回去，小心上癮」、「五隻讓妳賺四隻，一隻就讓妳賠回去」。

另外，也有網友表示，「我還真的有，宏達電賺飽飽」、「機率上來說一定有，但有沒有及時脫手、脫手後有沒有在下一支賠掉就難說了」、「最近很多詐騙簡訊都會報飆股，前陣子我媽就真的買，還真的給她賺了魚肉」。

詐騙 Dcard 理財

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