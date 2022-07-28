現在適合定期定額存0056嗎？ 網：閒錢就買...存就對了！
一名網友於PTT上表示於PTT上表示，自己只有買過一次股票的經驗，但越來越接近退休年齡，想說買些能穩定配息的標的當退休存股，目前看上的標的是0056；長線來看，目前價格還是在高點，且台灣股市前景未明，「以定時定額方式投資，是不是比單筆買進更適合？」
網友紛紛留言，「推0050或6208」、「繞過景氣燈號買啊」、「簡單來說繞過高點，低點All in，就是這麼簡單」、「0056都打到十年線了還高點？」、「大不了套牢」、「閒錢就買存就對了，陸續要配息了」。
其實樂活理財達人施昇輝，就一直推崇0050和0056，而對於0056的策略則是「隨時都可買，買了忘記它」。
存股達人大俠武林認為，存股不要害怕買入高點的價格，而是應該要長期持有，並且持續買入維持幾年，成本的均價也就是幾年線。
也有投資人認為，0056的現金股息配發較0050還高，比較適合退休族（現金流重要），而0050報資報酬率就過去來看較高，更適合剛開始存股需要資本利得的投資人。
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