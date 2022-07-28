近日反彈他問熊市結束了？ 網看衰：上次升息也是漲一天而已

美國周三再次宣布升息3碼，符合市場預期，美股四大指數皆收漲；近幾個月前股市跌不停，美國已經進入熊市（跌20％），不過近期股市稍有回溫，就有網友好奇是否熊市已經結束了？

網友PTT發文表示，本來CPI（消費者物價指數）高於預期，市場覺得會崩，結果不崩反而爆拉，然後現在是升息符合預期，美股又往上拉，這種拉法實在有點不像是熊市的回調。

「以為熊市，是會經過漫長的築底，讓大家都覺得沒有希望的時候，才會慢慢往上升，但這次的熊市好像也才半年左右 該不會就這樣結束了？」

網友留言回應，「上一次三碼是喪事，這次三碼是喜事，都給華爾街說」、「現在還是牛市多頭回檔而已」、「不漲不跌的死魚盤！市場怎麼走總有它的理由，不是凡人理由伯可以輕易預測、解讀，十個人有11種理由」、「明明才剛開始，真正熊市會一堆人傾家蕩產」。

也有網友認為沒有漲很多，「其實沒漲很多，就之前跌太深反彈而已」、「熊市半年，反彈一個月問說熊市結束了嗎？」、「半年哪算什麼熊市，真的要熊起來會是板上死氣沉沉的」、「發現放空不好賺錢時，就不是熊市了」、「接下來震盪機率還是高」。

還有網友舉上次升三碼的情況，「上次升息也是漲一天，接著你知道的，快去公園找位置」。