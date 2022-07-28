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看盤突然冒出一根量？ 網曝恐這幾類人在炒股...

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看盤詢問，「為什麼盤中經常會突然冒出一根量？」台股示意圖。聯合報系資料照片
網友看盤詢問，「為什麼盤中經常會突然冒出一根量？」台股示意圖。聯合報系資料照片

許多人偏好投資股票賺錢，股市學問也相當多，有網友在看盤時不解詢問，「為什麼盤中經常會突然冒出一根量？」對此，其他網友解釋是「停損賣壓」，就是「程式單進場或停損單被執行」，也有網友坦言有可能是「黑手控盤炒股」。

網友PTT表示，他在看盤時不太明白「為什麼盤中經常會突然冒出一根量？而且就只有幾根而已，如果是日線K線很好理解，就是有時會有重大消息的關係，所以有時單日線量很大有時單日線量很小，可是盤中就不懂了」。

該網友問，「為什麼分鐘線去看常常盤中突然出現一根量，這個量有時是在波段高點、有時是在波段低點，我以為每日的量應該很平均，除非當時出現很消息面，但這應該不常見才對，但每天的盤都會出現這種突然一分鐘的高量，這個是做手帶風向，還是什麼原因？」

其他網友則回答「停損賣壓」、「同時有很多人買有人賣」、「沒有為什麼，炒股」、「上次一張個股1K衝18000張上漲停，超猛」、「ptt法人一鍵出清啊」、「大單進來引發當沖」、「程式單或個股主力大戶突然想買賣，哪需要理由」、「當沖仔」、「PTT法人的傑作，大驚小怪」、「這種就容易出現在盤中最高點」、「就黑手控盤啊，殭屍量的台股才可以這樣玩弄韭菜」。

炒股 PTT 韭菜 台股

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