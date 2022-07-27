個股「深度套牢」怎麼辦？ 專家：這「三種情況」先不用停損

現在有許多股民，持股套牢是常態，面對之後股市可能利空的消息和種種不確定因素，到底要不要認賠停損，相信是許多投資人心中的疑問。

股市達人股添樂分享有「三種」情況，不用立即馬上做停損的動作：

現在這個時間點，就實務上，到底要怎麼處理這些套牢的股票？尤其是「深度套牢」的類型（帳面虧損至少2、3成）。

該停損嗎？說起來簡單，但面臨這些深度套牢的股票，執行起來非常困難。

心態上先認清自己看走眼

無論是先前高檔的時候過度樂觀，或是被利多消息蒙蔽了雙眼，投資人都要先認知接下來介紹的「三種情況」，要能轉虧為盈的機會非常低，目標僅是要把傷害降到最低。

1.穩定配息

假設買進一檔股票，不幸買在最高點，現在距離的成本是一天比一天還要遙遠，怎麼辦呢？其實就看這檔股票，有沒有具備穩定配息的條件。

因為趨勢看錯了，又沒能來得及停損，短時間要回本的機率是非常低，就只能採取「以拖待變」把戰線拉長的策略，那長期穩定的殖利率就非常重要了。

能穩定配息代表公司營運相對穩健，可以觀察套牢的持股最近5年是否有穩定配息的條件，若每年都有穩定4-5％的現金殖利率，就可以等待7-8月的除權息旺季，也許會有像樣的反彈，可以到時候再考慮減碼。

反之，配息不穩定或根本沒有配息的股票，就代表之前上漲多半是炒作某項題材，這種類型，有反彈就應該要減碼，因為時間拉長「人去樓空」的機會更大。

查詢過去幾年殖利率的表現，可以參照Goodinfo!台灣股市資訊網，很快就可以找到答案。

2.滿足跌幅

無論是買在山頂或是山腰，可以觀察個股這半年以來從最高點起算的跌幅，如果逼近50％，基本上也不用跑了，因為可能很快就要贏來反彈行情。

去年發布一則影片就精準逮中航運股反彈的時機點，正是由於當時航運股多半跌幅已經逼近5成。

若持股只有跌2-3成，而過去又剛好是漲幅最兇的類型，那很有可能是享受到資金灌溉的科技類股；之前是資金相對寬鬆的時期，錢滿出來沒有地方去，所以很多科技類股估值都拉得非常高，現在要「關水龍頭」了，過去被高估值的股票，有很大的機會，要隨著接下來趨於緊縮的貨幣環境，把高估的估值回吐出來。

小結：如果距離前高已經下跌逼近5成的類型，暫時就先不用跑了；但距離前高只有2-3成的跌幅類型，而過去的漲幅是2-3倍，這種類型若是有反彈的機會，就趕緊做減碼。

3.合理的淨值比

站在淨值比河流的角度，如果一檔傳產類股，過去的長年淨值比都在1-1.5倍區間，卻因這幾年行情好，突然破1.5甚至2倍的情況下，即便現在回到1倍左右，就算被套牢，大部分情況也不需要停損，因為長期的價值就在那邊。

同理科技類股也一樣，如果過去長期淨值比都在3、4倍，這幾年突然飆漲到5、6倍以上，但今年行情不好回跌至3倍左右，多數的情況也不用賣了。

股價位置是長年合理淨值比區間內，若買進這檔股票不幸套牢，自然也就沒有認賠的必要，這是一個相對理性的做法。

至於如何查詢淨值比河流呢？可以參考選股便利店這個網站。裡面都有相關資訊供投資人查閱。

總結

以上三點，都不是要投資人當下馬上停損，因為除了違反人性、執行困難之外，還有很高的機會砍在最低點。

不論多悲觀，最終一定還是要等反彈，再來考慮要不要停損或減碼。

這方法大部分是針對個股，如果是ETF，那就完全不適用了，因為個股和ETF的差別，在於ETF具備「自動調節」的機制，會自動執行「汰弱換強」的動作。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。