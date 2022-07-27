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存股這三招能「領股息又賺價差」 大俠：一公式避開趨勢向下的公司
存高股息個股、高股息ETF常見迷思，就是領了股息後，公司巿值連年萎縮，拿本金配息給自己。
存股達人大俠武林於《投資嗨什麼》提到只要掌握三點就能找出兼具股息和資本利的好股，用一個公式避免買到趨勢向下的公司。
存高股息迷思
一般投資人的迷思就是重視高股息>市值提升，領到了股息但公司市值連年萎縮，那就可惜了。
股息是來自公司的獲利，公司只要基本面有長期成長，配出來的股息，對於長期持有的股東來說，那就是實質上的獲利。
只要公司長期獲利提升，穩定的配息盈餘之下，明年的股息就有可能上升，對應市場給出的殖利率是穩定的，那投資人手上持有的市值也會上升。
比如，市場都認定它是5％殖利率，過去給1元股息，回算股價就是大約20元，若公司持續成長，股息給到1.6元，在市場穩定殖利率5％情況下，那投資人手上股票的市值就成長至32元（1.6/0.05％）；股息和資本利得都要，就是要雙贏。
掌握這三點選出兼具股息 & 資本利得的好股
1.選擇品質優良的公司
營收呈現連年上升的趨勢，且EPS年度累積不要輸給去年的同期，財報要長期穩健漂亮。
2.選擇股息穩健的公司
十年盈餘分配（股息）穩健、殖利率穩健。
3.避開趨勢向下的公司
今年的股息是根據去年全年的營收所配發的，若是今年營收不好，明年的股息就有可能下降或是腰斬。
推估預期年度EPS乘近三年盈餘分配，算出預期殖利率。
這類股票真的不要碰
用「明年預期的股息」除以「現在的股價」等於「預期殖利率」。
倘若發現，現在買進預期殖利率是下降的，而且低於過去三年，年均殖利率的平均，那就代表「公司的基本面跟不上股價」，EPS下滑當中，公司股價又過漲，那投資計畫就可以先暫緩了，因為很可能之後會遇到大回檔的狀況。
本文內容已獲 投資嗨什麼 授權。
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