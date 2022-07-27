快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存股這三招能「領股息又賺價差」 大俠：一公式避開趨勢向下的公司

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
存股達人大俠武林，分享三招方法找出兼具股息和資本利的好股。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
存股達人大俠武林，分享三招方法找出兼具股息和資本利的好股。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

高股息個股、高股息ETF常見迷思，就是領了股息後，公司巿值連年萎縮，拿本金配息給自己。

存股達人大俠武林於《投資嗨什麼》提到只要掌握三點就能找出兼具股息和資本利的好股，用一個公式避免買到趨勢向下的公司。

存高股息迷思

一般投資人的迷思就是重視高股息>市值提升，領到了股息但公司市值連年萎縮，那就可惜了。

股息是來自公司的獲利，公司只要基本面有長期成長，配出來的股息，對於長期持有的股東來說，那就是實質上的獲利。

只要公司長期獲利提升，穩定的配息盈餘之下，明年的股息就有可能上升，對應市場給出的殖利率是穩定的，那投資人手上持有的市值也會上升。

比如，市場都認定它是5％殖利率，過去給1元股息，回算股價就是大約20元，若公司持續成長，股息給到1.6元，在市場穩定殖利率5％情況下，那投資人手上股票的市值就成長至32元（1.6/0.05％）；股息和資本利得都要，就是要雙贏。

掌握這三點選出兼具股息 & 資本利得的好股

1.選擇品質優良的公司

營收呈現連年上升的趨勢，且EPS年度累積不要輸給去年的同期，財報要長期穩健漂亮。

2.選擇股息穩健的公司

十年盈餘分配（股息）穩健、殖利率穩健。

3.避開趨勢向下的公司

今年的股息是根據去年全年的營收所配發的，若是今年營收不好，明年的股息就有可能下降或是腰斬。

推估預期年度EPS乘近三年盈餘分配，算出預期殖利率。

這類股票真的不要碰

用「明年預期的股息」除以「現在的股價」等於「預期殖利率」。

倘若發現，現在買進預期殖利率是下降的，而且低於過去三年，年均殖利率的平均，那就代表「公司的基本面跟不上股價」，EPS下滑當中，公司股價又過漲，那投資計畫就可以先暫緩了，因為很可能之後會遇到大回檔的狀況。

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權。

存股 高股息 ETF 台股 殖利率

延伸閱讀

慘賠12億…踩雷如興 國發基金將求償

原物料降價了為何通膨還升？ 網曝1關鍵：壓不下來了

股市跌越兇越好...熊市為上天給的禮物！ 他：累積資產期間更該留在市場

這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

相關新聞

存股這三招能「領股息又賺價差」 大俠：一公式避開趨勢向下的公司

存高股息個股、高股息ETF常見迷思，就是領了股息後，公司巿值連年萎縮，拿本金配息給自己。 存股達人大俠武林於《投資嗨什麼》提到只要掌握三點就能找出兼具股息和資本利得好股，用一個公式避免買到趨勢向下的公司。

股市跌越兇越好...熊市為上天給的禮物！ 他：累積資產期間更該留在市場

YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」影片中表示，在資產累積期間，要為熊市的到來感到高興，視為上天給的禮物，股市跌越兇越好，低迷的時間愈長愈有利；相反的，如果在這段期間沒有繼續堅持下去，放棄這個大好機會，終將後悔一生。

原物料降價了為何通膨還升？ 網曝1關鍵：壓不下來了

俄烏戰事持續，全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現。PTT網友好奇詢問，「不是一堆燃料、原物料都降價了，為何通膨還是繼續上升？」質疑英國央行預測年底通膨高達15％並不合理。其他網友則無奈坦言，這種升息縮表速度，光看股市就知道壓不下來了」。

股市長期來看必定上漲？ 網直言：日本不是啊...

巴菲特曾說過，股市這種東西，會把錢從沒耐心的人手上，轉移到有耐心的人手中。意指長期投資，錢久留股市就會賺到錢！ 不過，就有網友質疑「股市長期一定會往上」這說法，「會不會萬八就是台股史上高點了？」

這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

2022年股市低迷，在大海嘯衝擊下，高股息系列ETF表現意外突出。 YouTuber摳摳表示，其中就有1檔特殊的存在，那就是國泰股利精選30（00701），它同時持有台積電加高比例的金融股，績效更勝元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）。

存股如同開長途車！專家曝：守紀律的長期投資...萬幾開始不重要

近期股市變動極大，引發不少股民恐慌。不過投資專家表示，「存股跟開長途車一樣」，投資應是10年、20年的的計畫，途中遇到短期股價波動不必想東想西，且只要把紀律維持好，存股的時間點並不重要，達人表示，從萬七開始定期定額到萬三再定期定額回到萬七的投資人，獲利是萬三才開始投資的兩倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。