股市跌越兇越好...熊市為上天給的禮物！ 他：累積資產期間更該留在市場

YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」影片中表示，在資產累積期間，要為熊市的到來感到高興，視為上天給的禮物，股市跌越兇越好，低迷的時間愈長愈有利；相反的，如果在這段期間沒有繼續堅持下去，放棄這個大好機會，終將後悔一生。

「幸好」股市沒有表現得太好

授權／清流君 影音

有一名投資人叫小君，進行全市場的指數投資，從1973年開始每年年底投入30萬到美國股市，預計30年後退休，所以資產累積期間有共有30年。

不料，剛投資就遇到了1973年的股災，家人朋友都勸她趕快停損（石油危機、經濟衰退、高通膨...），告知等市場明朗之後再進場比較好，當時的投資人也都放棄投資股票了，商業週刊上甚至出現了「股票已死」的言論。

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但即便市場前景黯淡，小君依然堅持不懈，固定把每年賺到的30萬投入股市，從不間斷；第一個10年（1973-1982年）漲漲跌跌，這段期間的股市總報酬是106.18％，年化報酬是7.5％，在1982年底小君的總資產累積了582.8萬。

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在下一個10年（1983-1992年）股市表現整體不錯，大多為正報酬，總報酬為294.46％，年化報酬率是14.71％，在1992年底小君的總資產總共值2884.7萬。

「幸好」股市沒有表現得太好！小君才能在投資生涯的前中期，用比較合適的價格累積較多的股數，如果股市在資產累積的前期表現得太好，小君就只能不斷用較高的價格買進股票，到投資生涯後期，累積的股數會相對較少。

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在最後一個十年（1993-2002年），從1995到1999年美國股市才進入了大牛市，連續大漲了5年，因為小君在前中期累積了較多的股數，投資組合的總價值暴衝，在2008年8月，總資質一度達到巔峰1.13億元；慢慢致富的複利效應，在這裡體現得淋漓盡致。

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即便中間遇到了2000年的網路科技泡沫，股市大跌44％，連續跌了2年多，不過因為股市「先壞後好」的順序，讓小君累積足夠多的財產，遇到了股災也不用害怕，這時投資組合累積的總價值也有6900多萬，還是可以很穩定的生活且有較高的生活品質。

不幸的牛市

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老樂同樣也是每年年底投入到美國股市30萬元，從1979年開始，預計30年後退休。

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不過，老樂在投資生涯的第一個十年（1979-1988年）就遇到了「牛市」，股市一片榮景，這段期間股市的總報酬是333.64％，年化報酬高達了15.8％，到了1988年底，老樂的總資產一共累積到了586萬。

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可是老樂投資的第二個十年（1989-1998年），又遇到了「更大的牛市」，總報酬是409％，年化報酬17.67％，到1998年底，老樂的總資產也飆升到了3746萬。

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但是股市長期有均值回歸的傾向，在最後一個十年（1999-2008年），老樂就遭遇到了股災，2000年的網路科技泡沫，股市連續跌了兩年半、大幅下挫，雖然之後股市有一些起色，但是運氣很差的是，老樂到了退休前夕，正好遇到了08年的金融海嘯，股市大跌四成，總報酬-6.37％，年化報酬-0.66％。

最後老樂累積的總資產累積到了3700多萬，生活可能要過得比較謹慎一些；投資生涯的前中期股市表現得很好、估值不斷升高，投入的錢不能便宜買入，造成累積的股數不多，最後十年又遇到了股市的負報酬，長期低迷、兩次股災，投資組合累積到了很高的價值，一跌就會損失好幾千萬。

因為股市「先好後壞」的順序，讓老樂能用的退休金大打折扣。

報酬順序風險

老樂經歷了30年的資產累積期間，股市表現是比小君經歷的來得更好，更是因為股市報酬順序的關係，先好後壞、還是先壞後好，會讓最後的結果總財產的累積相差很多。

所謂的報酬順序風險（Sequence of Return Risk）：由資產報酬隨時間的不同先後順序，導致投資結果有著顯著的巨大差異，這正是投資股票所需面臨的長期風險。

顛倒報酬順序

再舉一個更加極端的例子：

2000年至2021年美國全市場的年度報酬是呈現「先壞後好」的順序，前面10年是美國失落的10年，之後的12年走大多頭，如果在這段期間每年投入30萬，到2021年底總資產總共會有2671萬。

如果把股市報酬的順序顛倒過來，變成「先好後壞」，同樣都是每年投入30萬，最後總資產卻只有1039萬；和上面的2671萬，相差了157％，差異相當巨大。

重要投資觀念

對於退休人士來說，處在金錢的取出階段，每一年都要提領資金供應生活所需，最好的狀況就是退休之後馬上進入牛市，讓資產大幅增值，之後每年就可以領出更多的錢，過上更好的退休生活。

如果退休初期，股市表現不加、持續低迷，又加上自身的提領，會讓資產快速縮水，嚴重點將會導致退休計畫失敗、提前破產。

對於正在累積資產的投資人，局面正好完全相反。

因為年復一年都有新的資金投入股市，這時候反而恨不得熊市趕快降臨，如此才可以在退休前，盡可能便宜買進，累積大量持股，為將來打底；最怕的是持續很長的牛市，造成股市價格居高不下，就意味著投資人必須以高價不斷買進股票，但退休後卻只能享有較低的報酬。

人一生一定會經歷好幾市的股災或熊市，至少股市下跌，也比現在上漲以後再下跌來得更好，財務目標是長久之後的退休，更應該為市場下跌感到高興。

報酬先壞後好：對資產累積有利、不利於退休提領。

報酬先好後壞：對資產累積不利、有利於退休提領。

留在市場

股市在長期持有的情況下，通常不太會虧錢，必須盡可能忽略市場的短期波動；股市的長期風險，反而會隨時間而被加重。

報酬順序風險，正是投資股票的長期風險，盡管長期報酬比短期的波動程度，來得重要許多，但長期風險對人類情緒的干擾程度，遠遠不及短期風險。

現在有不少的投資人擔心股市還會持續下跌，就決定暫停原本的投資計劃，甚至停損出清部位離開市場，想等市場好轉之後再回來，但這是一件很危險和恐怖的事情，看似避開了短期風險，實質上卻無限擴大了投資的長期風險，十多年後終將會後悔現在的「韭菜」行為，並且為此付出代價。

希望大家可正確看待熊市，和它的必要性，留在市場，一起堅持到底！

本文內容已獲 清流君 授權。