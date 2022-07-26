股市長期來看必定上漲？ 網直言：日本不是啊...

巴菲特曾說過，股市這種東西，會把錢從沒耐心的人手上，轉移到有耐心的人手中。意指長期投資，錢久留股市就會賺到錢！

不過，就有網友質疑「股市長期一定會往上」這說法，「會不會萬八就是台股史上高點了？」

PTT網友發文表示，常聽一堆指數投資者、定期定額等，最好的投資不是十年前就是現在，要怎證明股市長線真的是長線往上？

「人類文明科技會越來越進步，產品會賣得越來越貴，但成本也會上升，資源會枯竭，當邊際效益越來越小，公司還會革新嗎？能源成本高漲，老闆還會想研發嗎？成長股轉成價值股，股價在週期區間擺盪；請益股市長期真的向上？會不會萬八就是台股史上高點了？」

許多網友認為長期股市就是會往上，「過去是」、「指數是，個股不是」、「長期是阿」、「國家長期經濟是好的話就是」、「物價會通膨，錢沒地方去當然只能投資」、「S&P 500指數最近70年的數據，長期往上沒毛病」。

但也有人覺得未來的事情不一定，甚至悲觀覺得股市會往下走，「看看香港股市有長期向上嗎？」、「香港股市如果定期定額慘不忍睹」、「日本不是啊！這波無限QE還是過不了前高」、「台灣不知道，VT高機率是，指數ETF投資，睏霸數錢，時間拿去研究本業或興趣」、「還是要看國運」。

另有網友專業分析，「一堆只看指數的…美國就是因為配息偏少更明顯穩定往上，台灣配得多看起來少，但還原報酬後也很明顯穩定往上」。