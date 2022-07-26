快訊

另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

股市長期來看必定上漲？ 網直言：日本不是啊...

聯合新聞網／ 綜合報導
股市長期來看，趨勢一定市往上走嗎？ 記者杜建重／攝影
股市長期來看，趨勢一定市往上走嗎？ 記者杜建重／攝影

巴菲特曾說過，股市這種東西，會把錢從沒耐心的人手上，轉移到有耐心的人手中。意指長期投資，錢久留股市就會賺到錢！

不過，就有網友質疑「股市長期一定會往上」這說法，「會不會萬八就是台股史上高點了？」

PTT網友發文表示，常聽一堆指數投資者、定期定額等，最好的投資不是十年前就是現在，要怎證明股市長線真的是長線往上？

「人類文明科技會越來越進步，產品會賣得越來越貴，但成本也會上升，資源會枯竭，當邊際效益越來越小，公司還會革新嗎？能源成本高漲，老闆還會想研發嗎？成長股轉成價值股，股價在週期區間擺盪；請益股市長期真的向上？會不會萬八就是台股史上高點了？」

許多網友認為長期股市就是會往上，「過去是」、「指數是，個股不是」、「長期是阿」、「國家長期經濟是好的話就是」、「物價會通膨，錢沒地方去當然只能投資」、「S&P 500指數最近70年的數據，長期往上沒毛病」。

但也有人覺得未來的事情不一定，甚至悲觀覺得股市會往下走，「看看香港股市有長期向上嗎？」、「香港股市如果定期定額慘不忍睹」、「日本不是啊！這波無限QE還是過不了前高」、「台灣不知道，VT高機率是，指數ETF投資，睏霸數錢，時間拿去研究本業或興趣」、「還是要看國運」。

另有網友專業分析，「一堆只看指數的…美國就是因為配息偏少更明顯穩定往上，台灣配得多看起來少，但還原報酬後也很明顯穩定往上」。

台股 台股指數 美股 道瓊指數 日本 香港

延伸閱讀

日幣好便宜但無法出國花？ 他訂日本亞馬遜直送台灣「電鍋省6000多元」

潤泰雙雄爆淨值危機...是進場點？ 專家：南山人壽營運沒問題

背刺台積電？聯發科供英特爾大單 網：美國意圖很明顯了

這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

相關新聞

股市長期來看必定上漲？ 網直言：日本不是啊...

巴菲特曾說過，股市這種東西，會把錢從沒耐心的人手上，轉移到有耐心的人手中。意指長期投資，錢久留股市就會賺到錢！ 不過，就有網友質疑「股市長期一定會往上」這說法，「會不會萬八就是台股史上高點了？」

這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

2022年股市低迷，在大海嘯衝擊下，高股息系列ETF表現意外突出。 YouTuber摳摳表示，其中就有1檔特殊的存在，那就是國泰股利精選30（00701），它同時持有台積電加高比例的金融股，績效更勝元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）。

存股如同開長途車！專家曝：守紀律的長期投資...萬幾開始不重要

近期股市變動極大，引發不少股民恐慌。不過投資專家表示，「存股跟開長途車一樣」，投資應是10年、20年的的計畫，途中遇到短期股價波動不必想東想西，且只要把紀律維持好，存股的時間點並不重要，達人表示，從萬七開始定期定額到萬三再定期定額回到萬七的投資人，獲利是萬三才開始投資的兩倍。

主管辭職不幹「專職股市」可行？ 網：真股神下跌也能用空單大賺

「財富自由」一詞是上班族所追求的「夢想」，許多投資人這夢想寄託在股市上面，希望有天能夠不用當「社畜」。

小散如何看價量 看懂不再當韭菜

Q:7月19日深夜，統一集團召開記者會，買下台灣家樂福60%股權，隔日(7月20日)統一與統一超股價跳空開高上衝，開始回落，只聽消息的小散帳戶又面臨浮虧命運，這種看似利多消息，能拿來當參考嗎？要怎樣才能擺脫韭菜命運？ A:這次統一集團特地選在半夜宣布購買家樂福股權消息，即是希望不要影響到家樂福在法國股價，像這種企業重大消息，企業內部董事會或高管一定知道訊息，如果外部散戶輕易把這個消息當作是炒股依據，會變得很危險。

台積電站上500元大關 IP股智原、世芯、力旺 牛氣沖天？

台股在國安基金進場後，連五紅，近期在美晶片法案下，持續向萬五叩關，扭轉保守氛圍，轉為樂觀。台股周四收14,937點，上漲204點，成交量2,358億元，量價配合得宜，資減券增之下，可望持續震盪盤堅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。