這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

2022年股市低迷，在大海嘯衝擊下，高股息系列ETF表現意外突出。

YouTuber摳摳表示，其中就有1檔特殊的存在，那就是國泰股利精選30（00701），它同時持有台積電加高比例的金融股，績效更勝元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）。

國泰股利精選30（00701）今年在規模和受益人數上的成長率很強大，只是國泰永續高股息（00878）光芒太過耀眼，鎂光燈都打在它身上。

以「成長幅度」來看，今年高股息ETF可說有3大天王，國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701）、富邦特選高股息30（00900）。

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以趨勢來看00878仍然是持續向上衝，00701今年初靠著將近6％的殖利率吸引強大買盤，有著驚人幅度，00900一上市人氣、話題度都超高，不過近來受績效慘拖累反而下滑；另外元大高股息（0050）則是原本基數太大，成長幅度相對較小。

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國泰股利精選30（00701）

每年10月進行成分股審核和調整，1年配息2次，指數以上市股票為母體，考量近期平均成交股數，成分股市值最低要求（市值100億元以上），財報獲利（近期財報無累計虧損）與發放現金股利穩定性，選取波動度最低的30檔作為成分股，採市值加權。

簡單說，00701相信低波動的股票組合，長期投資表現贏過高波動股票，且（自認）屬於穩扎穩打的投資策略，

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3個面向

台積電+金融股

00701在高股息ETF中，持有金融股的比例長期是數一數二的高，畢竟他的選股策略要是權值股又要低波動，不過在去年10月換股時納入「護國神山」，讓它變成唯一有台積電的高股息ETF，是相當特別又備受關注的存在。

殖利率

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從中可以發現00701每年的殖利率不是太穩定，例如2018、2019年發得少，2020年算是大爆衝，2021年算是普普通通，而今年大配時值利率達6％，讓受益人數幾乎翻倍成長。

報酬率贏0056

00701是一檔策略式選股的ETF，國泰投信官網也提到，是採用「智能因子」、Smart Beta的選股策略，目標自然是多頭時績效能超越大盤，空頭時跌幅低於大盤。

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上表發現空頭年度（2022），00701確實發揮了抗跌效果，表現最優秀；多頭年成長就比較乏力了，不過2021年金融股大漲也還是小幅勝過大盤，不過以整體結果來看，是加權股價報酬勝出。

心得小結

00701有著台積電+金融股的組合，這一年獲得了不少推崇，被認為是兼具成長和防守的高股息ETF，不過去年在換股之前，神山（台積電）有大半年在休息，波動比一些金融股還低，但今年經歷了大幅起落後，就要觀察是否還會留在成分股裡。

對於不少追求穩定抗跌的高股息ETF投資人來說，或許寧願少賺一點，也希望不要賠太多，求能每天睡穩睡好覺，那低波動的00701確實有吸引力，將近5年的績效還小勝元大高股息（0056），不過和大盤的報酬率對比證明了，Smart Beta不一定比較聰明喔。

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