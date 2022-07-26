原物料降價了為何通膨還升？ 網曝1關鍵：壓不下來了

俄烏戰事持續，全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現。PTT網友好奇詢問，「不是一堆燃料、原物料都降價了，為何通膨還是繼續上升？」質疑英國央行預測年底通膨高達15％並不合理。其他網友則無奈坦言，這種升息縮表速度，光看股市就知道壓不下來了」。

英國通膨創新高，預估年底會高達15％，有網友在PTT發文質疑，「不是一堆燃料、原物料都降價了，為何通膨還是繼續上升？」該網友說，「英國買的原物料、燃料，應該是和大家一樣在國際市場買？」因此質疑通膨情況不合理。

該網友表示，「克里夫蘭聯儲7月的通膨預測值，現在是8.9％，原物料降成那樣了，結果依然如此，如果通膨會降很大，加拿大央行怎麼還是照升4碼？英國央行怎麼卻預測年底到15％？不合邏輯！」

其他網友則留言「過時的長鞭效應，沒用了已反應」、「現在不流行算cpi了，因為已經賠到放棄」、「現在股市已經不在乎這個指標了」、「這種升息縮表速度，光看股市就知道壓不下來了」、「升息才升那一些，怎麼可能降」。

不過也有網友表示「哪有那麼快的」、「會降的，因為高原期久了物價拉升後分母變大自然數值變小」、「原物料下降到消費端會有時間差」、「慢牛行情啦，急什麼？散戶會賠錢就是急」、「通膨擴散到服務去了吧，也就是服務業漲價了」。

有網友指出，「那個值是年增，你就算壓制到完全不繼續漲，跟去年還沒漲之前的基期比就會高很多啊，就算現在開始物價完全不變，也要到明年七月通膨才會歸零」。