快訊

另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

原物料降價了為何通膨還升？ 網曝1關鍵：壓不下來了

聯合新聞網／ 綜合報導
通貨膨脹導致物價波動。示意圖。圖／聯合報系資料照片
通貨膨脹導致物價波動。示意圖。圖／聯合報系資料照片

俄烏戰事持續，全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現。PTT網友好奇詢問，「不是一堆燃料、原物料都降價了，為何通膨還是繼續上升？」質疑英國央行預測年底通膨高達15％並不合理。其他網友則無奈坦言，這種升息縮表速度，光看股市就知道壓不下來了」。

英國通膨創新高，預估年底會高達15％，有網友在PTT發文質疑，「不是一堆燃料、原物料都降價了，為何通膨還是繼續上升？」該網友說，「英國買的原物料、燃料，應該是和大家一樣在國際市場買？」因此質疑通膨情況不合理。

該網友表示，「克里夫蘭聯儲7月的通膨預測值，現在是8.9％，原物料降成那樣了，結果依然如此，如果通膨會降很大，加拿大央行怎麼還是照升4碼？英國央行怎麼卻預測年底到15％？不合邏輯！」

其他網友則留言「過時的長鞭效應，沒用了已反應」、「現在不流行算cpi了，因為已經賠到放棄」、「現在股市已經不在乎這個指標了」、「這種升息縮表速度，光看股市就知道壓不下來了」、「升息才升那一些，怎麼可能降」。

不過也有網友表示「哪有那麼快的」、「會降的，因為高原期久了物價拉升後分母變大自然數值變小」、「原物料下降到消費端會有時間差」、「慢牛行情啦，急什麼？散戶會賠錢就是急」、「通膨擴散到服務去了吧，也就是服務業漲價了」。

有網友指出，「那個值是年增，你就算壓制到完全不繼續漲，跟去年還沒漲之前的基期比就會高很多啊，就算現在開始物價完全不變，也要到明年七月通膨才會歸零」。

PTT 通膨 英國

延伸閱讀

這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

超香M2版MacBook Air開賣！最快8天到貨、3重點聰明挑選

高速公路奔馳突遇前方鐵片飛來 「巨大手裏劍」擊中玻璃駕駛濺血

屎有餘菇！水電師傅裝完冷氣借廁所 驚見「垃圾桶長出香菇」

相關新聞

原物料降價了為何通膨還升？ 網曝1關鍵：壓不下來了

俄烏戰事持續，全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現。PTT網友好奇詢問，「不是一堆燃料、原物料都降價了，為何通膨還是繼續上升？」質疑英國央行預測年底通膨高達15％並不合理。其他網友則無奈坦言，這種升息縮表速度，光看股市就知道壓不下來了」。

股市長期來看必定上漲？ 網直言：日本不是啊...

巴菲特曾說過，股市這種東西，會把錢從沒耐心的人手上，轉移到有耐心的人手中。意指長期投資，錢久留股市就會賺到錢！ 不過，就有網友質疑「股市長期一定會往上」這說法，「會不會萬八就是台股史上高點了？」

這檔ETF績效勝0056、00878！成分股擁有「台積電+金融股」

2022年股市低迷，在大海嘯衝擊下，高股息系列ETF表現意外突出。 YouTuber摳摳表示，其中就有1檔特殊的存在，那就是國泰股利精選30（00701），它同時持有台積電加高比例的金融股，績效更勝元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）。

存股如同開長途車！專家曝：守紀律的長期投資...萬幾開始不重要

近期股市變動極大，引發不少股民恐慌。不過投資專家表示，「存股跟開長途車一樣」，投資應是10年、20年的的計畫，途中遇到短期股價波動不必想東想西，且只要把紀律維持好，存股的時間點並不重要，達人表示，從萬七開始定期定額到萬三再定期定額回到萬七的投資人，獲利是萬三才開始投資的兩倍。

主管辭職不幹「專職股市」可行？ 網：真股神下跌也能用空單大賺

「財富自由」一詞是上班族所追求的「夢想」，許多投資人這夢想寄託在股市上面，希望有天能夠不用當「社畜」。

小散如何看價量 看懂不再當韭菜

Q:7月19日深夜，統一集團召開記者會，買下台灣家樂福60%股權，隔日(7月20日)統一與統一超股價跳空開高上衝，開始回落，只聽消息的小散帳戶又面臨浮虧命運，這種看似利多消息，能拿來當參考嗎？要怎樣才能擺脫韭菜命運？ A:這次統一集團特地選在半夜宣布購買家樂福股權消息，即是希望不要影響到家樂福在法國股價，像這種企業重大消息，企業內部董事會或高管一定知道訊息，如果外部散戶輕易把這個消息當作是炒股依據，會變得很危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。