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存股如同開長途車！專家曝：守紀律的長期投資...萬幾開始不重要

聯合新聞網／ 綜合報導
股市近日變動大。本報系資料照
股市近日變動大。本報系資料照

近期股市變動極大，引發不少股民恐慌。不過投資專家表示，「存股跟開長途車一樣」，投資應是10年、20年的的計畫，途中遇到短期股價波動不必想東想西，且只要把紀律維持好，存股的時間點並不重要，達人表示，從萬七開始定期定額到萬三再定期定額回到萬七的投資人，獲利是萬三才開始投資的兩倍。

投資作家大俠武林在臉書貼文分享，有網友詢問「從萬七才開始存股，怎麼辦？」他則回應，「只要你把紀律維持好，那就根本沒差」。

大俠武林表示，「從萬七定期定額佈局到萬三然後再定期定額回到萬七的投資人，跟萬三才開始做定期定額到萬七的人，這段區間的報酬率，是差不多的。但是從萬七定期定額到萬三再定期定額回到萬七的投資人，這段微笑曲線的獲利，可是萬三才開始投資的兩倍」。

大俠武林以圖片解釋，「假設在每個點位固定買一張，但是萬七開始的張數，是萬三開始定期定額的兩倍張數，所以在區間報酬率幾乎一樣的情況下，可得知實質獲利相差了兩倍左右」。

大俠武林表示，「假設在每個點位固定買一張，但是萬七開始的張數，是萬三開始定期定額的兩倍張數，所以在區間報酬率幾乎一樣的情況下，可得知實質獲利相差了兩倍左右」。圖／取自臉書
大俠武林表示，「假設在每個點位固定買一張，但是萬七開始的張數，是萬三開始定期定額的兩倍張數，所以在區間報酬率幾乎一樣的情況下，可得知實質獲利相差了兩倍左右」。圖／取自臉書

大俠武林強調，「萬幾才開始做長期投資根本不是重點，而是投資人目前的紀律能不能不管萬幾都能長期維持，只要能長期維持執行，那就根本就是輕輕鬆鬆簡簡單單的笑看任何行情了」。

投資專家阿格力也在臉書粉專阿格力的生活投資學指出，存股跟開長途車有異曲同工之妙，他解釋，開長途車用ACC輔助駕駛維持100-110 km一路的開，跟中途踩油門加速想要縮短路程時間相比差異很小，因為這趟路途近400公里，中間用力也快不了幾分鐘，可能還有罰單、安全問題，導致更慢抵達或付出更大代價。

阿格力表示，這跟存股很像，「一個十年二十年以上的計畫，遇到短期股價波動就想東想西，上漲就想要不要先跑一趟，下跌（塞車）就後悔開車，其實一點必要都沒有，怕塞車（下跌）就不要開車，然後要開長途，就不要想大踩油門快點到（根本快不了多少）」。

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