主管辭職不幹「專職股市」可行？ 網：真股神下跌也能用空單大賺

「財富自由」一詞是上班族所追求的「夢想」，許多投資人這夢想寄託在股市上面，希望有天能夠不用當「社畜」。

Dcard有網友發文表示，看到前陣子隔壁部門的主管離職了，才知道原來是投資賺了不少，決定要辭掉工作，專心做投資跟一些自我實現之類的規劃！

「雖然說每一年都會看到新聞有一些股神的新聞，但也不會拚到直接就辭職不幹吧？風險有點太大了？且最近股市很差，聽說那位主管最近過得不太好」。

很多人對原PO發文不以為然，「雖然辭職專職投資風險很高，但是別人也只是選擇自己想走的道路而已，畢竟也沒違法也沒礙到你，這樣幸災樂禍實在很不okㄟ」、「努力完成自己的夢想才是最重要的！」、「本來選擇背後就要承擔風險，但這不是你可以嘲笑他的理由」、「結果發現你們過不好的定義不一樣，只有自己在當小丑」、「真的股神，股價下跌也是大賺的；隔壁同事6月空單賺了600萬」。

也有網友分享成功的例子，「朋友因為專職股票賺超多，買了台北市的豪宅」、「我親戚兩年前大學畢業後一直在家研究股票，第一年沒什麼賺錢，今年第二年開始賺了，經常賺比我月薪還多」、「家人的同事只靠半年靠吵短線賺了一棟一千多萬的房（有技巧的不是亂玩），之後把年薪百萬的工作辭掉，專心在家做股票」。

而當然也有失敗的案例，「今年蠻多專職操盤畢業的，槓桿真得少碰的好」、「身旁很多離職又回鍋的」。