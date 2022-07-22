股票像孩子...養太多管不來！ 她用巴菲特的投資方式：能好好過生活

投資有多種方式，有房地產、股票、期貨選擇權，最近幾年有區塊鏈、NFT、元宇宙，或是有合夥公司、自己創業，賺錢的方式很多，這麼多投資賺錢的工具，能夠管理好嗎？

賺錢的方式百百種，這麼多投資工具，不太可能每一樣都全心投入，一方面是資金有限，雖說雞蛋要放在不同籃子（分散風險），但籃子裡的資金太少也很難去做規劃。

股票大師彼得林區（Peter Lynch）說過：「股票像是孩子一樣，養太多會管不過來」；時間有限，每一項投資都是需要花時間研究的，投資項目對一般人來說比較沒有辦法多多益善，數量太多就會很容易疏於照顧。

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享，以下要跟大家分享，投資的斷捨離：

投資斷捨離：斷

斷絕短線投資

長期投資的心態，是讓投資作為一項工具，來幫助管理自身的資產，實現財務目標，而不是單純想要賺錢的手段。

所以要斷絕短線投資的心態，股票大家都知道要買低賣高，但是其實很難去預測短期股市的走向。

每年都有人說股市將要大跌了，說了那麼多年股市還不是好好的，即便我們有技術分析可以當輔助工具，幫助確定現在市場的趨勢，不過當市場過度樂觀或悲觀時，人性就很難遵照技術指標的訊號來投資。

從1993年開始投入美國的股市，投資近30年的時間，過程中會經歷很多市場的波動，包含2000年的網路泡沫，2007年至09年的次貸危機，還有2011年美國信用降級，2016年的英國脫歐，2018年的中美貿易，還有2020年的新冠肺炎，每次市場修正人們都會很恐慌，但是長期看起來股市還是向上走的。

另外舉例，假如1980年投資1萬到美國大盤，不管是SPY或VOO的指數當中，放到2020年就會成長到接近70萬，但如果錯過市場的頭好日子，僅僅五天的時間，資產就會變成43萬，錯過10天，資產會砍半變成31萬，若是錯過了30天，1萬元就只會成長到11萬，錯過的天數再多一點來到了50天，1萬最後只會成長到5萬元。

投資了40年這麼長的時間，只是中間離開了股市50天，獲利報酬就少了65萬，5萬和70萬差了14倍。

上述的例子是要說明，要斷絕短線的投資，要用正確的投資心態，長期待在市場裡面，是非常重要的一件事。

有些投資人賺到錢喜歡享受「入袋為安」，但長期會賺錢的資產，有些人則不會輕易地賣出，除非當初購買它的理由已經消失不見了。

投資斷捨離：捨

捨棄自己不理解、不喜歡的投資

投資的工具很多，選擇簡單又有系統的投資方式，價值投資可以使用一輩子，多餘的時間可以再去認識學習更多或者好好生活。

我自己主要投資美股，但不是所有的產業或股票都會下手，例如生技醫療不是自己的專業，也有很多公司不在自己的知識圈和能力範圍，對公司不了解就會影響到投資信心；美股有8000多支的股票，讀過近4000家的財報，遇到不理解或不喜歡的公司就會直接跳過換下一家，投資的機會很多，一定可以投資到自己喜歡又認識的公司。

研究了那麼多，最後還是專注在自己喜歡的30間公司。

投資斷捨離：離

脫離盯盤與對漲跌的執著

美股有很多知名的公司都是百年企業，而且獲利非常穩定，很多公司配發股息都是持續成長，而且好幾年的時間。

開盤的時間落在晚上9點半或10點半以後，也不會影響到平日的工作，自己也很少打開下單的APP，除非到了固定的投資時間，或是股票大跌的時候，會再進場看看有沒有撿便宜的機會，其他的日子就好好生活、認真工作，不要去預測市場的漲跌，反正明天的股市不是漲就是跌，只要一開始有選擇會賺錢的好公司，每年定期去看公司的財報，了解公司還有沒有穩定的獲利就可以了。

股神巴菲特投資方式是「價值投資」

從日常生活去發現好公司，研究自己投資清單的公司，去了解財務狀況還有獲利模式，再去算出合理的進場價格，買到好公司之後就長期持有。

因為投資原則簡單，生活也變得非常簡單。

檢視自己是不是有投機的心態，捨棄那些不喜歡不理解的投資項目，以後不要在上班的時候盯台股，下班盯歐股，晚上還熬夜盯美股，這樣只是在股市裡面加班，投資不要那麼累，好好生活是一件非常重要的事情。

本文內容已獲 極簡姐姐 巧玉 授權。