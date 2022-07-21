潤泰雙雄20日晚間記者會重點？ 網：會計師還在結帳...什麼都不知道

因有媒體報導，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）疑似投資南山而受到拖累，傳出淨值甚至可能轉為負，20日盤中大跌至跌停板。

20日晚間10點潤泰新（9945）及潤泰全（2915）特別為此召開記者會說明。潤泰全副總李天傑表示，會計師目前皆還在計算的階段，尚未能有確切的數字。

PTT有網友整理出7點記者會重點：

1. 潤泰全、潤泰新表示第二季的公司淨值數據，會計師還在結帳啦，無法給出確切的資料。

2. 因為俄烏戰爭、國際經濟情勢波動大，而且通貨膨脹嚴重、然後美國聯準會一直升息影響到公司的帳面，分別減少529億和500億。

3. 改變會計計算方式，但不確定是要怎麼改。

4. 南山人壽的確切淨值，會計師都還在算。

5. 沒有什麼重點了，就是會計師都還在結帳所以什麼都不知道。

6. 資產還要重新鑑價。

7. 股利政策沒問題，發放也不會影響公司淨值。

網友紛紛留言，「一定算出正的，最後抄底機會」、「不算不知道，一算嚇一跳」、「 國泰富邦也是賠了幾百億，但是也沒淨值變負」、「第一季就各500億，那第二季哩?」、「明天（21日）壽險應該全倒」、「聽完我只能說，還好我沒買」、「就凹等明年降息就不會虧了」、「不賣就沒虧」。

下市傳言的風波，潤泰集團總裁尹衍樑也於20日親自回覆，他強調南山再兩年後準備要上市，之後該公司的股價就會說話，他認為不是業界的第一也是第二，所以所謂「淨值危機」屬市場傳言。

南山人壽也澄清，短期壽險業因金融市場波動造成淨值下滑，僅是暫時情形，「整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形」。