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20日「投信買超賣超」排行出爐 眼尖網友：00900買潤泰全

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現20日投信買超第30高為潤泰全相當驚訝。（本報系資料庫）
網友發現20日投信買超第30高為潤泰全相當驚訝。（本報系資料庫）

台股20日開盤強勢上攻，一度回到14,900點以上，加權指數終場上漲39.14點，收14,733.22點，成交量2,562.18億元。PTT網友討論20日「上市投信買賣超排行」，其中買超第30高為2915潤泰全，超張數660，然而因為傳有淨值危機，潤泰全20日盤中大跌至跌停板。眼尖網友直呼「投信是大把韭菜嗎？買潤泰？」

PTT網友貼出20日「上市投信買賣超排行」，買超前5高為2890永豐金、2002中鋼、2352佳世達、1402遠東新、1102亞泥；賣超前5高為2883開發金、2409友達、2885元大金、2353宏基、2324仁寶。

眼尖網友發現，買超第30高竟為20日大跌至跌停板的2915潤泰全，紛紛留言「潤泰全買超？」、「投信買潤泰全！」、「真的是00韭00，還持續買潤泰全」、「韭零零已經買完廢紙王了嗎.」、「是00900買潤泰全的，新來的嗎？」、「投信也知道撿便宜潤泰全」、「投信潤泰全連三買」。

還有網友留言「不愧是韭靈靈，馬上歸零」、「大哥買潤泰全？」、「都已經除息了仍繼續買，這ETF真的夠韭」、「誰能阻止00韭00買股票阿，錢很多是不是？」、「投信是大把韭菜嗎？買潤泰？」、「潤泰全買這麼多，怎麼不順便買潤泰新？」、「韭菜也救不了潤泰全」。

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）20日盤中大跌至跌停板，潤泰全公告每股淨值自去年第二季開始逐季下滑，今年第一季每股淨值較去年第四季大減45%。有媒體報導，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）受到南山拖累，第二季淨值恐為負數，將造成股票下市。潤泰全與潤泰新皆強調，報導內容係媒體自行臆測，非為本公司結算之結果。

韭菜 PTT ETF 潤泰全 00900富邦特選高股息30

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